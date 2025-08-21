Дали вашиот волан се тресе додека возите? Постојат три главни причини, еве како да го решите проблемот

Треба да го решите проблемот со тресењето пред да предизвика повеќе проблеми.

Модерните возила се дизајнирани да бидат „мазни за возење“, дури и на помалку совршени патишта. Иако некои вибрации при возење може да бидат нормални, ако вашиот волан постојано се тресе, нешто не е во ред.

Постојат многу можни причини за тресење на воланот. Клучот за дијагностицирање на проблемот е да се утврди кога се случува тресењето – при мали, средни или големи брзини, или при сопирање, вртење или забрзување.

Ако истите вибрации се појават под исти околности или се влошат, време е да го однесете вашето возило кај професионалец.

Гуми и тркала

Гумите и тркалата мора да бидат избалансирани за да се спречат вибрации. Балансирањето на тркалата е процес на изедначување на комбинираната тежина на склопот на гумата и тркалото, овозможувајќи им да се вртат непречено при големи брзини. Небалансирана гума значи дека едниот дел од гумата е потежок од другиот.

Ова предизвикува гумата и тркалото да вибрираат нагоре и надолу или од страна на страна при одредени брзини. Оваа вибрација обично патува низ воланот, предизвикувајќи негово тресење. Невообичаеното абење на гумите, оштетувањето на тркалата од удари, нерамномерното абење на гумите или дури и закрпената гума, исто така, може да предизвикаат нерамнотежа.

Балансирањето на гумите и тркалата обично го решава овој проблем. Користејќи софистициран софтвер и сензори, балансерите ги идентификуваат тешките места на гумата. Тежините на тркалата се додаваат спроти тешката површина за да се спречи нерамнотежа, што ги елиминира вибрациите.

Сопирачки

Искривен или оштетен диск за сопирање може да предизвика вибрации на воланот. Искривен диск значи дека дебелината на дискот варира по неговата површина. Бидејќи плочките за сопирање се лизгаат по потенкиот дел од роторот при запирање, педалата за сопирање ќе се движи нагоре и надолу.

Дисковите може да се поправат, но ако се истрошени над спецификациите на производителот, треба да се заменат. Најдобро е да ги замените обете страни истовремено. Без разлика дали сами ги поправате сопирачките или ангажирате механичар да го направи тоа, проверете дали шепите за сопирање не се заглавени.



Висење

Системот на суспензија што не е во линија нормално нема да предизвика вибрации на воланот. Сепак, ќе предизвика абнормално абење на гумите, што потоа ќе предизвика вибрации во воланот. Лабавите компоненти на суспензијата, истрошеното лежиште на тркалото или спојот на оската (кинетичка) може да предизвикаат вибрирање на воланот, обично при мали брзини. Овие вибрации ќе бидат најзабележителни при свртување или паркирање.

Други причини

Катранот или пластичната кеса завиткана околу карданската осовина може да предизвикаат вибрации на воланот. Тежините на тркалата исто така може да паднат. Препорачливо е гумите, тркалата, сопирачките и суспензијата да ви ги провери вашиот сервисер во препорачаните интервали за одржување за да избегнете многу поголеми проблеми во иднина.

Тресењето на воланот најверојатно е предизвикано од проблем што само ќе се влоши. Без разлика дали сами го проверувате автомобилот или го носите кај механичар, решете го проблемот со тресењето пред да предизвика понатамошни проблеми со вашиот автомобил.