На туристите им е преку глава: Казни, непријатности, чекање – ова е она што го прават Грците

Сè повеќе туристи се соочуваат со непријатности во Грција, во последните денови има бројни случаи на отстранување на регистарски таблички од автомобили поради наводно нелегално паркирање.

Нелегалното паркирање во Грција скапо ги чини туристите оваа сезона, а грчките власти сè повеќе отстрануваат регистарски таблички од автомобилите на странците, додека постапката за нивно враќање може да трае со денови.

Одморот во Грција може да се претвори во непријатно искуство за многу туристи, а тоа е поради паркирањето. Сè поголем број патници пријавуваат дека грчките сообраќајни и комунални служби отстраниле регистарски таблички од нивните автомобили поради наводно нелегално паркирање, дури и кога возилата биле оставени на места кои не биле јасно означени како забранети.

Во повеќето случаи, отстранувањето на регистарските таблички се врши без предупредување. Сопствениците на автомобили наоѓаат возило без регистарски таблички само откако ќе се вратат од плажа или прошетка, со известување дека можат да ги земат во локалната полициска станица – но само откако ќе платат казна и ќе исполнат одредени административни услови.

Казната за непрописно паркирање може да биде до 80 евра, но тоа не е сè. Постапката за враќање на табличките вклучува одење во полициска станица, покажување лични и сообраќајни документи, како и чекање, кое во некои случаи трае неколку дена. Ова е голем проблем за туристите кои планираат да се вратат дома или да патуваат на други места.

Туристички предупредувања и искуства од терен

На социјалните мрежи, туристите ги пријавуваат своите искуства секој ден. Така, во Јавната група „Грчка Инфо“, една жена ја опиша ситуацијата во Пефкохори, каде што, како што наведува, полицијата „вадела регистарски таблички една по една“ на кружниот тек на автопатот. Нејзината објава предизвика стотици коментари, совети и дискусии меѓу корисниците.

Еден од коментаторите препорача механичка заштита на табличките, за да се избегне нивно отстранување.

– Следната година како Грците – таблички навртени со завртки и навои. Ќе ја платам казната, но регистарските таблички остануваат кај мене – напиша корисникот.

Имаше и покреативни совети како што е правење копии од таблички што ќе се постават на автомобилот, додека оригиналите се чуваат во кабината.

Многу корисници затоа бараат поголема флексибилност од страна на грчките власти и поблаги казни за туристите, истакнувајќи дека во спротивно сè повеќе луѓе ќе избираат алтернативни дестинации како што се Турција, Кипар, Тунис, Бугарија, Црна Гора, па дури и Албанија.

– Има паркинг – проблемот е нашата ароганција – се наведува во едно од соопштенијата.

Сепак, постојат и различни мислења. Една жена се јави од Ставрос и истакна дека има многу паркинг во тоа одморалиште, но дека многу туристи од Балканот „паркираат каде што сакаат“ – дури и на главните улици или пред приватни влезови.

Постојат спротивставени мислења, но има и такви кои се согласуваат дека регистарските таблички треба да се отстранат, но не само за македонците, туку за сите. Еден корисник отиде чекор понатаму и детално ја објасни целата ситуација.

– Со оглед на тоа што многумина од вас прашуваат според кој закон и закон ги отстрануваат регистарските таблички, прочитајте го член 103 од Законот 2696/1999 и член 34 од Законот 2696/1999 и врз основа на овие грчки закони, ќе разберете. И не паркирајте каде што сакате и кога сакате – рече член на групата.

Следете ги правилата и избегнувајте непријатности

Без оглед на спротивставените мислења, едно е сигурно, правилата во Грција се јасни и строго се спроведуваат. За да избегнете непријатности, дополнителни трошоци и компликации за време на вашиот одмор, почитувајте ги сообраќајните прописи, користете обележани паркинзи, избегнувајте пешачки зони и тротоари, дури и ако мештаните понекогаш го игнорираат тоа.