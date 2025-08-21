„Клиентите сè уште сакаат да разговараат со некого“, вели директорот за услуги на Амазон

Спротивно на популарното верување, нема да ви треба диплома за машинско учење или други високо технички вештини за да успеете во блиска иднина, според извршниот директор на Амазон Веб Сервисис, Мет Гарман.

Како што повеќе алатки базирани на вештачка интелегенција се интегрираат на работното место, работодавците ќе дадат приоритет на вработување работници со „меки вештини“ како креативност и прилагодливост, рече Гарман во емисијата „Closing Bell Overtime“ на Си-Ен-Ен во петокот. Неговиот совет до неговото сопствено дете, кое наскоро ќе биде матурант во средно училиште, рече дека младите луѓе ги развиваат своите вештини за критичко размислување на колеџ, без разлика која насока ја студираат.

„Мислам дека дел од одењето на колеџ е градење на вашето критичко размислување“, рече Гарман. „Помалку се работи за развивање вештини, а повеќе за тоа како да се размислува критички. На некој начин, мислам дека тоа всушност ќе биде најважната вештина во иднина.“

„Ќе сакате да бидете креативни. Ќе сакате да бидете добри во критичко размислување. И ќе сакате да бидете флексибилни“, рече Гарман. „Мислам дека способноста за учење нови работи и прилагодување ќе биде исто толку важна како и секоја посебна вештина што ќе ја научите.“

Списокот на вештини и административни задачи што алатките за вештачка интелегенција можат да ги реплицираат продолжува да расте, навидум секој ден. Амазон, работодавачот на Гарман, е меѓу голем број компании кои објавија планови за намалување на бројот на корпоративни работници, а воедно ќе усвојат повеќе алатки и агенти за вештачка интелегенција во наредните години.

Но, истражувањата покажуваат дека вештачката интелегенција не е рамна на човечкиот интелект кога станува збор за користење на критичко размислување и креативност за генерирање нови идеи и донесување нијансирани проценки. Тоа би можело да биде „највредната вештина на иднината“ за човечките работници, особено за оние кои се задолжени за рафинирање на резултатите од алатките за вештачка интелегенција (ВИ), рече извршниот директор на OpenAI, Сем Алтман, за време на настан организиран од Универзитетот Хауард во јануари 2024 година. „Вештачката интелегенција може да генерира многу одлични идеи, но сепак ви треба човек за да каже: „Ова е она што го сакаат другите луѓе“, рече Алтман.

Студентите можат да ги усовршат и применат своите вештини за критичко размислување во речиси секоја област на студии. Истражувањата покажуваат дека сегашните работници можат да ги подобрат преку секојдневните навики, од играње стратешки друштвени игри до поставување повеќе прашања. Повеќе онлајн курсеви велат дека ќе ви помогнат да ги подобрите вашите вештини за критичко размислување и комуникација, вклучувајќи еден што се нуди бесплатно преку Универзитетот Харвард и edX.

Откако ќе ги развиете тие вештини, можете да им ги покажете на вашите сегашни или потенцијални работодавци со истакнување примери на тешки проблеми што сте ги решиле на работа – или поставување промислени, целни прашања што ја одразуваат вашата љубопитност и комуникациски вештини, изјави експертот за кариера на LinkedIn, Ендру Мекаскил, за Make It во јануари 2022 година.

Други важни меки вештини: Прилагодливост и комуникација

Гарман истакна две други важни меки вештини за денес и во иднина: способноста лесно да се прилагодат на новите технологии, вклучувајќи алатки и агенти базирани на вештачка интелегенција, и ефикасно да комуницираат со колегите и клиентите.

Комуникацијата е уште една вештина каде што луѓето имаат предност во однос на вештачката интелегенција – особено во однос на нашата способност да препознаваме социјални знаци, да покажуваме емпатија и емоционална интелегенција, активно да слушаме и да даваме повратни информации, покажуваат истражувањата.

„Тие вештини се важни денес. Мислам дека ќе бидат исто толку важни, ако не и поважни во иднина“, рече Гарман.

Канцелариска работа

Додека работодавците планираат да интегрираат сè повеќе алатки за вештачка интелегенција на работното место, регрутерите конкретно ги таргетираат потенцијалните вработени со „агилност“ да бидат во чекор со технолошките промени, според објава на блогот на LinkedIn.