Европа доминира на рангирањето на најдобрите градови во светот за работен одмор

Градовите во Европа доминираат на рангирањето на најдобрите градови во светот за „работен одмор“, но сепак на врвот е јапонскиот главен град Токио. Ова е според извештајот за 2025-та година од операторот на флексибилни и хибридни работни простори „International Workplace Group“ (IWG).

Резултатите се дел од третиот годишен „Барометар за работа од каде било“ на „IWG“, кој ги одредува најдобрите градови во светот за работен одмор, или места каде што патниците можат да комбинираат работа и слободно време.

Десетте најдобри градови за работен одмор во 2025-та година ги вклучуваат Токио, Рио де Жанеиро, Будимпешта, Сеул, Барселона, Пекинг, Лисабон, Рим, Париз, Валета.

Токио го зазема првото место благодарение на својата „исклучителна“ брзина на широкопојасен интернет, транспортната инфраструктура, безбедноста, културата и новововедената виза за дигитални номади, се вели во извештајот.

Градот, исто така, „има корист од својата близина до планините, крајбрежните области и националните паркови – идеален за хибридни работници кои бараат возбудлива урбана атмосфера во комбинација со природни атракции“, според „IWG“.

Компанијата рангираше 40 земји на скала од еден до десет врз основа на следниве критериуми: клима, сместување, храна, транспорт, трошоци за живот (просечна цена на капучино во областа на емигрантите во градот), брзина на широкопојасен интернет, среќа, достапност на флексибилни работни простори, квалитет на културата, достапност/цена на дигитални номадски визи, близина до плажи, планини и национални паркови и одржливост.

Дигиталната номадска виза, која им дава на вработените законско право да работат од далечина додека се надвор од нивната земја на постојан престој, е нов критериум, заедно со близината до плажи, планини и национални паркови.

Во извештајот за оваа година, 86% од хибридните работници ја наведоа достапноста на флексибилни работни простори како главен фактор при изборот на дестинација.

„Со хибридното работење и облачните технологии, вработените сега имаат слобода да работат каде и кога сакаат“, вели Макс Диксон, основач и извршен директор на „IWG“.

Токио, Сеул, Рим, Париз и Валета се нови градови на листата. Сеул се наоѓа меѓу првите десет благодарение на „неговиот ултрабрз интернет, ефикасен јавен превоз и просперитетна дигитална номадска заедница, поддржана од дигиталната номадска виза на Јужна Кореја“, се вели во извештајот.

Будимпешта паѓа од прво на трето место, но останува врвен избор благодарение на индексот на храна и среќа.

Извештајот, исто така, ги наведува десетте најдобри азиски градови за работни одмори, меѓу кои се Сингапур, Џакарта, Манила, Мумбаи и Хонг Конг.

Сингапур останува омилен меѓу хибридните работници благодарение на високите оценки во области како што се храна, среќа, брзина на широкопојасен интернет и одржливост. Извештајот наведува „5G покриеност на целиот остров и беспрекорна урбана мобилност“, како и зелени површини.

Барселона, Пекинг и Лисабон, иако популарни дестинации, не се вклучени во рангирањето оваа година.

Мексико Сити, Кејптаун, Прага, Мелбурн, Орландо и Рејкјавик се меѓу новите дестинации вклучени во Извештајот за работни одмори. Тие добија високи оценки за критериуми како што се дигитални номадски визи и близина до природата.

„Овој тренд ќе продолжи бидејќи многу компании усвојуваат политики за флексибилно работење и работа од каде било, особено во текот на летните месеци, на долг рок, што не само што го подобрува балансот помеѓу работата и приватниот живот и го намалува прегорувањето, туку води и до значително зголемување на продуктивноста“, вели Диксон.