Потоплите лета и пренатрупаноста ги загрозуваат туристичките економии во Европа (ИНФОГРАФИК)

Туризмот е движечка сила зад економскиот раст и развој во европскиот Медитеран со децении. Според Светскиот совет за патувања и туризам, тој вработил повеќе од 8 милиони луѓе во Шпанија, Грција, Португалија и Италија во 2023-та и 2024-та година.

Туристичкиот сектор сочинувал речиси 13% од бруто-домашниот производ на Шпанија и Грција, повеќе од 10% од италијанскиот и 16,5% од португалскиот. По падот за време на пандемијата на Ковид-19, бројките сè уште растат. Бројот на странски пристигнувања во европскиот Медитеран е за 8% повисок отколку во 2019-та година, според Светската туристичка организација на ООН.

Растот се случува и покрај, или дури и поради, климатските промени. Според ООН, медитеранскиот басен се затоплува 20% побрзо од глобалниот просек. Просечните температури се веќе за 1,4 степени Целзиусови потопли отколку во прединдустриската ера. Екстремните временски настани стануваат сè почести, пожари, суши, опасни бури и топлотни бранови, при што летните температури се искачуваат до 10 степени над историските просеци неколку пати годишно. Во август оваа година, топлотните бранови ги засилија смртоносните пожари во Европа и Турција, принудувајќи илјадници луѓе да ги напуштат своите домови и одморалишта. Но, иако летата се потопли, тие се и подолги, привлекувајќи повеќе луѓе кон Медитеранот во таканаречените „месеци надвор од сезоната“ надвор од старата шпиц сезона.

Земени заедно, растечкиот број туристи и влијанието на климатските промени вршат невиден притисок врз екосистемите, економиите и општествата што ја поддржуваат индустријата, предизвикувајќи ги нејзините децениски деловни модели.

Медитеранот е на пат да доживее поекстремна топлина. Графикон: „Bloomberg LP“

Оваа година, топлината, сушата и силните ветрови предизвикаа пожари во Грција, Турција, Португалија, Шпанија и Франција. Според шпанското Министерство за здравство, топлотните бранови во земјата предизвикаа повеќе од 1.100 дополнителни смртни случаи оваа година. Туристичките места низ Европа, вклучувајќи го Акрополот во Атина и Ајфеловата кула во Париз, се затворени поради опасно високите температури.

Сепак, бројот на туристи во Европа продолжува да расте, делумно благодарение на променливата природа на туристичката сезона. Во јужна Европа, туристичките области бележат зголемување на пристигнувањата во пролет и есен, што во голема мера го компензира малото стабилизирање во традиционалниот летен врв. Ова се должи, според аналитичарите од индустријата, на комбинација од зголемување на температурите и зголемување на трошоците.

Туристичките сезони во Јужна Европа се менуваат. Графикон: „Bloomberg LP“

Грција и Шпанија, кои веќе се меѓу најпопуларните дестинации во светот, бележат брз раст. Според бројките на ОН, меѓународните пристигнувања во Грција се зголемиле за 14,7% во 2024-та година во споредба со нивоата од 2019-та година. Во Шпанија, зголемувањето изнесувало 12,3%. Цените на хотелските соби се на рекордни нивоа во обете земји, според податоците од компанијата за анализа на недвижности „CoStar“.

Во Барселона, вонсезоната станува толку популарна што пристанишните власти изјавија дека повеќе туристи од крстосувачки бродови пристигнале во пристаништето во октомври минатата година отколку во август 2019-та година. Во неколку туристички центри, вклучувајќи ги Валенсија во Шпанија и Катанија во Италија, побарувачката за сместување за одмор од мај до јуни и во октомври и ноември расте побрзо од шпицот на сезоната во споредба со нивоата од 2018-та година, според податоците од „AirDNA“, која го следи пазарот за сместување за одмор.

Заедно, двата тренда ставаат поголем товар врз инфраструктурата. Потоплите, посуви шпиц сезони значат поголема побарувачка за енергија за климатизација и поголем товар врз водните ресурси. Подолгите туристички сезони го зголемуваат тој товар.

Туризмот расте надвор од традиционалната летна сезона на Ибица. Графикон: „Bloomberg LP“

Како што подостапните дестинации стануваат попрометни, туристите се собираат во пооддалечени рурални области, преполнувајќи ги малите градови како Кала д’Ор. Но, физичкиот простор исто така се намали. Извештај од 2024-та година од група научни институции на Балеарските Острови покажа дека најмалку 20% од плажите на Ибица покажуваат видливи знаци на ерозија и дека нивото на морето околу Балеарските Острови веќе се искачило за 18,5 см од прединдустриското време.

На проблемите со квалитетот на водата се додаваат отпадните води од трите постројки за десалинизација, кои се клучен дел од напорите на островот да се прилагоди на недостигот на вода. Постројките работат нон-стоп во текот на летните месеци, без вообичаените паузи за одржување. Во јули оваа година, резервоарите и резервите на подземните води на островот беа помалку од една третина од нивниот вкупен капацитет, според регионалната влада на Балеарските Острови. Без доволно дожд за да се надополнат резервите, островот се суши.

Трошењето за водоводна инфраструктура, вклучувајќи водоснабдување, десалинизација и третман, се зголеми тројно во последната деценија, при што регионалната влада на Балеарските Острови потроши повеќе од 166 милиони евра минатата година за Мајорка, Менорка, Ибица и Форментера.