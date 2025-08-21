„Cupra“ ветува: „Никогаш порано не сте го виделе ова“ (ВИДЕО)

„Cupra“ ќе ја претстави својата најнова визија за идниот дизајн на „IAA“ во Минхен на 8 септември – ќе се вика „Cupra Tindaya“.

Концептот е именуван по вулканска планина на Фуертевентура, еден од Канарските Острови. „Cupra“ го откри името во кратко „CGI“ видео, каде што астероид драматично сече низ вулканска карпа за да го формира зборот „Tindaya“.

Компанијата, исто така, сподели тизер фотографија која се фокусира на задниот дел од новиот концепт. Тенки, испакнати задни светлосни групи се протегаат до профилот, со осветлен буквата „Tindaya“.

Можеме да ги видиме и задните крила со сјајна текстура слична на јаглерод. Ова е комбинирано со бакарни акценти и мат финиш на горниот дел од каросеријата.

Тизерите не даваат никаква индикација за типот на каросерија на концептот – веројатно е дека ќе биде купе-SUV или спортски кросовер. Претходно видео откри футуристички кокпит со осветлена структура во форма на дијамант и ребреста текстура.

Дизајнерската тема за екстериерот и ентериерот на „Tintaye“ е „Без возач, без ‘Cupra’“, па можете да бидете сигурни дека нема да биде роботакси. Наместо тоа, тој е опишан како „совршена симбиоза помеѓу човекот и машината“, алудирајќи на напреден дигитален интерфејс.

„Cupra“ не го откри типот на погонски склоп за овој изложбен автомобил, но веројатно ќе биде целосно електричен. Исто така, ќе биде доста спортски, бидејќи производителот на автомобили вели дека „обезбедува максимален израз на фокусот на возачот, а воедно нуди уникатно искуство, засилувајќи ги емоциите на возачот“.