Пристигна „Realme Note 70T“: Пристапен телефон со батерија од 6.000mAh

„Realme“ го претстави „Note 70T“, нов прифатлив паметен телефон дизајниран да понуди поголема моќност и издржливост во својата класа, со фокус на долготрајна батерија, сигурни перформанси и секојдневна издржливост.

Во срцето на „Note 70T“ е чипсетот Unisoc T7250, изграден на 12nm процес. Овој осумјадрен процесор има 2x Cortex-A75 јадра (1,8GHz) за брзи перформанси и 6x Cortex-A55 јадра (1,6GHz) за ефикасно управување со енергијата, заедно со Mali-G57 MP1 графичка картичка.

Телефонот доаѓа со „Android 15“ и „Realme UI 5.0“ веднаш по купувањето. „Note 70T“ е опремен со 6,74-инчен LCD екран со резолуција од 720p+ и брзина на освежување од 90Hz, што, според компанијата, обезбедува јасна слика и непречено скролување за беспрекорно гледање содржина, играње игри и користење на социјалните мрежи.

Една од најистакнатите карактеристики на моделот „Realme Note 70T“ е импресивната батерија од 6.000 mAh, дизајнирана да трае до два дена со типична употреба, а исто така има и полнење од 15W. „Note 70T“ има ознака за енергетска ефикасност од класа А на ЕУ и обезбедува автономија до 65 часа и 25 минути.

Батеријата задржува повеќе од 80% од својот капацитет дури и по 1.000 циклуси на полнење, објави „Realme“.

Системот на камери е прилагоден за секојдневна употреба – главната има 13 MP, а уредот е оптимизиран за снимање видео од 1080p, додека чипсетот обезбедува стабилно работење за лежерна видео продукција. На предната страна има селфи камера од 5 MP, сместена во исечок на екранот.

Дополнително, во модулот на камерата е интегрирано LED светло во форма на прстен, кое дискретно го информира корисникот за известувањата дури и кога екранот е исклучен.

„Realme Note 70T“ е достапен во две бои: „Obsidian Black“ и „Beach Gold“. Достапен е во две конфигурации на меморија: 4 GB + 128 GB и 4 GB + 256 GB.