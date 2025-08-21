Инвеститорите се плашат, меурот на вештачката интелигенција ќе пукне: По оваа реченица на основачот на Chat GPT, сите молчеа

Американските технолошки акции нагло паднаа во вторник, а главната причина за ова е што инвеститорите (барем така е на крајот на август) се сè повеќе скептични во врска со понатамошниот развој на вештачката интелегенција.

Технолошкиот индекс Nasdaq Composite падна за 1,4 проценти рано во вторникот, акциите на софтверската компанија Palantir паднаа за 9,2 проценти, додека производителот на чипови Arm Holdings изгубија 4,5 проценти. Референтниот S&P 500 падна за 0,7 проценти.

AppLovin, компанија која поставува реклами во апликациите, изгуби 4,7 проценти, додека Nvidia, чии напредни чипови за вештачка интелегенција се користат низ целата индустрија, падна за 3,4 проценти. Oracle и Advanced Micro Devices, две од петте најдобри компании со голема капитализација од средината на мај, паднаа за 5,9 проценти и 5,1 процент, соодветно. Биткоинот падна за 2,5 проценти, влечејќи ги акциите поврзани со дигиталниот токен како Strategy и Metaplanet.

Некои трговци на мало го припишуваат падот на извештајот објавен од Масачусетскиот институт за технологија (MIT), во кој се наведува дека „95 проценти од организациите не добиваат никаков поврат“ од своите инвестиции во генеративна вештачка интелегенција. Токму оваа технологија ги подигна американските акции на серија рекордни максимуми во последните месеци.

„Само 5 проценти од интегрираните пилот-проекти за вештачка интелегенција генерираат милиони во вредност, додека огромното мнозинство сè уште немаат мерливо влијание врз бизнисот“, се вели во извештајот на MIT.

„Оваа приказна ги плаши инвеститорите“, изјави трговец во американски технолошки фонд вреден повеќе милијарди долари за американските новинари.

Падот на акциите треба да се поврзе и со изјавата на Сем Алтман, извршен директор на OpenAI, кој пред неколку дена предупреди дека меурот на вештачката интелегенција може да пукне.

„Дали инвеститорите се превозбудени? Според мое мислење, да“, им рече Алтман на новинарите, додавајќи: „Исто така мислам дека некои инвеститори веројатно ќе изгубат многу пари и не сакам да го потценувам тоа. Ќе има периоди на ирационална возбуда. Но, генерално, вредноста за општеството ќе биде огромна.“

И покрај брзањето за интегрирање на моќни нови модели, само околу 5 проценти од пилот-проектите за вештачка интелегенција донесоа профит за компаниите. Истражувањето, засновано на 150 интервјуа со бизнис лидери, анкета на 350 вработени и анализа на 300 јавни имплементации на вештачка интелегенција, јасно ја покажува разликата помеѓу успешните примери и застојните проекти.

„Пилот-проектите од некои големи компании и помлади стартапи навистина се истакнуваат со генеративната вештачка интелегенција. Стартапите управувани од 19 или 20-годишници, започнати од нула, сега генерираат околу 20 милиони долари приходи годишно. Тоа е затоа што тие избираат една истражувачка точка и паметно се поврзуваат со компаниите што ги користат нивните алатки“, рече Адитја Чалапали, главен автор на извештајот и раководител на групата „Поврзана вештачка интелигенција“ во MIT Media Lab.

Но, за 95 проценти од анкетираните компании, имплементациите на генеративната вештачка интелегенција не успеаа. Главниот проблем не е недостатокот на квалитет на моделите на вештачка интелигенција, туку „јазот во учењето“ помеѓу алатките и организациите што ги користат.

Иако раководителите честопати ја обвинуваат регулативата или перформансите на моделите, студијата на МИТ укажува на недостаток на деловна интеграција. Генеричките алатки како ChatGPT работат одлично за поединците поради нивната флексибилност, но тие не успеваат во претпријатијата бидејќи не учат или не се прилагодуваат на специфични работни процеси, изјави Чалапали за Fortune.

Податоците, исто така, откриваат како ресурсите се погрешно распределени. Повеќе од половина од буџетот за генеративна вештачка интелегенција оди на алатки за продажба и маркетинг, иако МИТ откри дека најголемата повратна инвестиција лежи во елиминирањето на аутсорсингот на деловните процеси, намалувањето на трошоците за надворешни агенции и рационализирањето на операциите.

Купувањето алатки за вештачка интелегенција од специјализирани добавувачи и градењето партнерства успеваат околу 67 проценти од времето, додека развојот во компанијата успева само околу една третина од времето. Ова е особено релевантно во финансискиот сектор каде што многу компании градат свои системи за генеративна вештачка интелегенција.

Нарушувањата на пазарот на трудот се веќе присутни, особено во областа на поддршката на клиентите и административната работа. Наместо масовни отпуштања, компаниите сè повеќе едноставно не ги пополнуваат празните позиции.

Извештајот, исто така, ја истакнува широко распространетата употреба на таканаречената „сенка на вештачката интелегенција“, односно употребата на неофицијални алатки како ChatGPT, за сложени деловни задачи.