Најчестите лекови што не треба да ги комбинирате со кафе

Зa многумина утринското кафе е неопходен ритуал и начин да го започнете денот со енергија. Сепак, иако изгледа безопасно, кафето може да влијае на дејството на одредени лекови.

Понекогаш ја намалува нивната ефикасност, а во некои случаи го зголемува ризикот од несакани ефекти. Затоа е важно да се знае како кофеинот, кој се наоѓа и во чајот, може да влијае на терапијата, пишува „Independent“.

Лекови за настинка, грип и „ADHD“

Кофеинот го стимулира нервниот систем, а истиот ефект го имаат и лековите што содржат псевдоефедрин, кои често се користат за настинки и грип. Кога се земаат заедно, тие можат да предизвикаат нервоза, забрзано чукање на срцето, главоболка и несоница. Посебна грижа треба да се посвети бидејќи многу лекови за настинка веќе содржат кофеин. Некои студии покажуваат и дека оваа комбинација може да го зголеми нивото на шеќер во крвта, што е ризично за дијабетичарите.

Слична е ситуацијата и со лековите за „ADHD“ (на пр. амфетамини) и некои лекови за астма (како што е теофилин). Кога се комбинираат со кафе, несаканите ефекти како што се несоницата и забрзаното чукање на срцето стануваат уште поизразени.

Лекови за тироидна жлезда и остеопороза

Левотироксинот, лек за намалена функција на тироидната жлезда, е особено чувствителен на кафе. Ако се земе веднаш по земањето на лекот, апсорпцијата на лекот може да биде до 50 проценти помала. Ова е затоа што кофеинот го забрзува варењето и го намалува времето потребно лекот да влезе во крвотокот. Како резултат на тоа, симптомите како што се замор и зголемување на телесната тежина се враќаат, иако редовно го земате лекот.

Истото важи и за лековите за остеопороза (бисфосфонати). Тие мора да се земаат на празен стомак и најмалку половина час пред кафе или појадок.

Антидепресиви и антипсихотици

Ситуацијата е уште покомплицирана со лековите за ментално здравје. Со „SSRI“ антидепресиви (на пр. сертралин, циталопрам), кофеинот може да се врзе за лекот во желудникот, намалувајќи ја неговата ефикасност.

Кај постарите трициклични антидепресиви, црниот дроб го користи истиот ензим за разградување на лекот и кофеинот. Ова го забавува разградувањето и може да ги зголеми несаканите ефекти. Со антипсихотици како клозапин, само две до три шолји кафе можат значително да го зголемат нивото на лекот во крвта и да доведат до сериозни компликации.

Лекови против болки

Некои лекови против болки што се продаваат без рецепт веќе содржат кофеин, па кафето може дополнително да го забрза нивното дејство. Иако ова значи побрзо олеснување на болката, го зголемува ризикот од иритација на желудникот, особено ако пиете и други извори на кофеин.

Лекови за срце и крвен притисок

Кофеинот може да го зголеми крвниот притисок и да го забрза срцевиот ритам неколку часа по пиењето. Кај луѓето што земаат лекови за крвен притисок или аритмии, ова може да ја намали ефикасноста на лекот. Ова не значи дека мора да се откажете од кафето, но важно е да ги следите реакциите на вашето тело и да го намалите внесот или да преминете на верзија без кофеин доколку е потребно.

Како да се балансира кафето и терапијата?

Секогаш земајте лекови за тироидна жлезда и остеопороза со вода, на празен стомак и почекајте најмалку половина час пред кафе или појадок. Бидете особено внимателни со лекови за настинка, астма или „ADHD“, бидејќи кофеинот може да ги зголеми несаканите ефекти.

Ако земате антидепресиви, антипсихотици или лекови за крвен притисок, важно е да се консултирате со вашиот лекар. Обрнете внимание на сигналите на вашето тело – немир, несоница или забрзано чукање на срцето. Секој реагира различно на кофеинот, па затоа е најдобро да пронајдете рамнотежа што ви одговара. Кога се сомневате, секогаш консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт – малку совети можат да спречат големи проблеми.