„Maersk“ ја зголеми прогнозата за целата година поради силната побарувачка надвор од САД

„AP Moller-Maersk A/S“ ги зголеми своите финансиски изгледи за 2025-та година, велејќи дека побарувачката надвор од Северна Америка останува отпорна дури и поради загриженоста за трговската војна на американскиот претседател Доналд Трамп.

Глобалниот пазар на контејнерски превоз ќе се прошири за 2% до 4% оваа година, соопшти компанијата со седиште во Копенхаген, според „Bloomberg“. Тоа е зголемување во однос на претходниот прогнозен опсег од 1% до 4%.

Главниот извршен директор Винсент Клерк ги опиша условите во САД во интервју за „Bloomberg“ како слаби поради неизвесноста околу царините. Сепак, на други места, бумот во кинеското производство поттикнува многу силна побарувачка.

„И тоа доведе до многу поволна ценовна средина за нас“, рече Клерк.

Основната заработка на „Maersk“ пред камати, даноци, амортизација ќе биде во опсег од 8 милијарди до 9,5 милијарди долари во 2025-та година, во споредба со претходниот опсег од 6 милијарди до 9 милијарди долари. Проценката на аналитичарите беше 7,94 милијарди долари.

Финансискиот извештај на компанијата, кој е подобар од очекуваниот, беше „воден од поголемите приходи во сите сегменти, со малку повисоки цени на превоз и обем што ја поткрепуваат нашата перспектива за океански превоз“, изјави Фредрик Дибвад.

Се очекува „Maersk“, кој контролира околу 14% од контејнерските бродови во светот, да биде погоден од протекционистичките политики на САД што вршат притисок врз глобалната слободна трговија. Сепак, данската група, исто така, имаше корист на краток рок, со зголемување на обемот на некои пазари во текот на годината, бидејќи компаниите се снабдуваат со стоки пред да стапат во сила какви било американски тарифи.

Во својот извештај, „Maersk“ изјави дека „намалувањето на увозот во Северна Америка беше компензирано со силен раст во Европа, Латинска Америка, делови од Азија и Африка“.

Во меѓувреме, глобалниот економски раст ќе биде „умерен“ во втората половина од годината поради падот на американските тарифи, предвиде групата.

„Непредвидливата природа на тарифите го комплицираше пазарот. Оваа нестабилност во трговијата доаѓа во време кога веќе се очекуваше растот на понудата да ја надмине побарувачката“, изјави Анчал Ајх, аналитичар за транспорт во „Bloomberg“.

Кризата во Црвеното Море ги зголеми профитите на операторите на контејнерски бродови, главно затоа што сопствениците на бродови се одлучуваат за подолгата рута јужно од Африка, намалувајќи дел од прекумерниот капацитет на индустријата.

Клерк изјави за „Bloomberg“ дека очекува „Maersk“ да продолжи да има корист од оваа криза „барем до крајот на годината“.