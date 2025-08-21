Сите го фрлаат, но содржи 22-каратно злато: Ново откритие може да донесе илјадници евра

Австралиските научници развија технологија за рециклирање на злато од електронски и рударски отпад без употреба на токсични хемикалии.

Ова откритие ги намалува еколошките и здравствените ризици поврзани со традиционалните методи на рударство на злато.

Ново научно откритие би можело целосно да го промени начинот на кој се вади златото, највредната руда за човекот, но и за цели земји, особено во време на големи кризи, нудејќи многу поефикасна алтернатива што би можела да трансформира цели индустрии. Она што досега изгледаше како еколошки проблем наскоро би можело да стане иновативно решение, со подобар ефект врз животната средина и здравјето на луѓето.

Имено, австралиските научници од Универзитетот Флиндерс развија револуционерна технологија за вадење злато од електронски и рударски отпад без употреба на токсични хемикалии како што се цијанид и жива, кои традиционално се користат со години.

Покрај ова откритие, тим истражувачи од Техничкиот универзитет во Цирих (Швајцарија) разви иновативен процес за одвојување на 22-каратно злато од фрлените електронски компоненти.

Најновото истражување веќе го привлече интересот на индустриите за рециклирање, рударство и технологија низ целиот свет.

Првите резултати објавени од истражувачите покажуваат зачудувачки бројки – чистотата на добиениот материјал е над 99%, а ова е ниво што е многу тешко да се постигне дури и со традиционални методи.

Како функционира новата технологија

Клучен елемент на овој процес е евтината и лесно достапна трихлороизоцијанурична киселина, која најчесто се користи за дезинфекција на вода. Оваа супстанца ефикасно го раствора златото од отпадот.

Златото потоа се „заробува“ со помош на специјален полимер богат со сулфур развиен од Универзитетот Флиндерс. Овој материјал има исклучителна селективност кон златото, овозможувајќи прецизна и чиста екстракција. Дополнителна предност: полимерот е за повеќекратна употреба и не создава дополнителен отпад.

Предности на новиот метод:

Без употреба на цијанид и жива

Ефикасна екстракција на злато

Намалување на електронскиот отпад

Развој на кружна економија

Го намалува загадувањето и емисиите на стакленички гасови

Ова истражување не само што го отвора патот за побезбедно рециклирање на електронските компоненти, туку означува и промена на парадигмата во рударската индустрија. Новиот процес, кој не користи цијанид, ги намалува ризиците по животната средина и здравјето и нуди решенија кои се во согласност со принципите на циркуларната економија.

Отпад од злато: Неискористен економски ресурс

Еден тон електронски отпад може да содржи до 250 грама злато – што е повеќе отколку во многу руди. Оваа технологија овозможува екстракција на вреден материјал од таков отпад, со минимален ризик за животната средина.

Покрај тоа, се очекува иновациите да создадат нови работни места во области како што се управувањето со технолошкиот отпад, хемиската индустрија и одржливиот индустриски развој.

Изумот, кој е сè уште во фаза на истражување, веќе предвидува иднина каде што рударството на злато е почисто и поефикасно, носејќи и економски и еколошки придобивки.