Инфлацијата овде е на највисоко ниво

Инфлацијата во Јужна Африка се искачи на највисоко ниво за десет месеци во јули, намалувајќи ја веројатноста Централната банка повторно да ги намали каматните стапки наскоро.

Според Статистика на Јужна Африка, потрошувачките цени се зголемија за 3,5 проценти во споредба со истиот период минатата година, додека во јуни растот беше три проценти. Овој резултат се совпаѓа со средната прогноза на 15 економисти претходно анкетирани од Блумберг.

Ова е прво читање откако монетарниот одбор на Централната банка нагласи дека сака инфлацијата да се стабилизира на долниот крај од целната зона од 3-6 проценти.

Според аналитичарите на Блумберг, податоците најверојатно ќе ја зајакнат одлуката на банката да ја задржи клучната каматна стапка непроменета. Гувернерот Лесетја Кгањаго изјави претходно овој месец дека очекува инфлацијата малку да се зголеми во наредните месеци, пред да се врати на околу три проценти на среден рок.

Од почетокот на годината, монетарниот одбор на централната банка ја намали референтната стапка за 75 базични поени, на 7,0 проценти, во обид да ја стимулира економската активност.

Дополнителен притисок врз економијата доаѓа од странство – САД воведоа царина од 30 проценти на јужноафриканскиот извоз, една од највисоките стапки во светот, што особено ќе ги погоди земјоделскиот и автомобилскиот сектор во земјата.

Главни двигатели на забрзувањето на инфлацијата беа прехранбените производи, вклучувајќи месо и зеленчук, како и безалкохолните пијалоци, чии цени се зголемија за 5,7 проценти. Покрај тоа, значаен придонес додадоа и комуналните услуги – цената на водата скокна за дури 12,1 процент, а на електричната енергија за 10,6 проценти.