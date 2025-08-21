Што ни кажуваат етикетите и сертификатите на прехранбените производи?

Шарени, монохроматски, луксузни, хартија, картон, пластика, стакло, текстил, метал, со еден збор – пакување.

И додека маркетиншките трикови владеат со пазарот, а брендовите се мачат да создадат најпривлечно пакување што ќе ве „натера“ да го ставите тој конкретен производ во кошничката, свесните потрошувачи знаат каде е „трикот“.

„Не судете книга по корицата“, е добро позната изрека, која можеме да ја примениме и при купување.

Пред да го зграпчите највпечатливиот производ на полиците на пазарот и да го ставите во кошничката, обрнете внимание на тоа што е напишано на него. И на него пишува повеќе отколку што можеме да замислиме. Погледнете ги етикетите, сертификатите и другите карактеристики што нè информираат како одреден производ влијае на нашето здравје, но и на нашата околина. Дозволете етикетите на пакувањето да ви ја раскажат приказната, а ние ќе ви објасниме некои од нив подолу.

Етикета за фер трговија

Етикетата за фер трговија нагласува дека вредноста на даден производ е токму она за што е платен производителот. Тоа значи дека се заснова на принципите на фер трговија, одржливо производство кое не ја загадува природата, ги почитува правата на работниците и не е базирано на детски труд.

Што вели Nutri-Score?

Етикетата Nutri-Score е систем за етикетирање на исхраната кој им овозможува на потрошувачите брзо да ја идентификуваат хранливата вредност на производот, на скала од A (најдобар избор) до E (најмалку пожелна опција). Таа покажува:

Калории (Cal или Kcal): Оваа информација ви кажува колку енергија добивате од една порција од производот. Ако го следите внесот на калории, ова е клучен дел од информацијата на која треба да обрнете внимание.

Масти (Вкупно масти): Етикетите ги наведуваат вкупните масти, заситените масти (Sat. Fat) и транс мастите (Trans Fat). Обидете се да избегнувате производи со високо ниво на заситени и транс масти.

Холестерол (Chol.): Прекумерниот внес на холестерол може да го зголеми ризикот од срцеви заболувања, затоа секогаш обрнувајте внимание на неговата количина во производот.

Натриум (Sodium или Na): Високиот внес на натриум може да доведе до висок крвен притисок. Се препорачува да го ограничите внесот на сол.

Јаглехидрати (вкупно јаглехидрати): Оваа информација вклучува шеќери, влакна и скроб. Изберете производи со повеќе влакна и помалку додаден шеќер.

Протеини (протеини): Протеините се важни за раст и поправка на ткивата. Обрнете внимание на количината на протеини ако вашата цел е да го зголемите нивниот внес.

Без: Без специфична состојка или со незначителна количина (на пр. без глутен, без шеќер).

Исто така, обрнете внимание на присуството на алергени, додатоци и адитиви, како што се конзерванси, вештачки бои и засладувачи. Додека некои адитиви се безопасни, други можат да предизвикаат здравствени проблеми кај чувствителни лица.

Важно е што купуваме

Потрошувачите треба да бидат свесни и да знаат дека избираат она што има позитивно влијание врз секој од нас, како и врз природата – сепак, трговските синџири исто така играат важна улога на овој пат. Ги разгледавме производите во маркетите, па брендовите на носат бројни сертификати кои им нудат на потрошувачите дополнителни упатства и служат како доказ за високиот квалитет и стандардите на производите, како и одржливоста.

Некои од важните етикети на производите се:

ASC сертификацијата на фармите вклучува проценка на секој чекор од производството: од квалитетот на водата, одговорното снабдување со храна, превенцијата на болести, благосостојбата на животните, до фер третман на работниците и одржувањето позитивни односи со локалните заедници. Потрошувачите можат да бидат сигурни дека ознаката ASC означува риба и морски плодови кои се произведени со грижа за луѓето и нашата планета.

Био-органски – Сите производи означени со ознаката BIO Organic гарантираат дека се произведени според строги законски прописи кои предвидуваат дека не се користат ниту синтетички пестициди ниту вештачки ѓубрива за време на производството на органска храна. Како минимален стандард, тие ги исполнуваат сите законски барања на органскиот печат на ЕУ и Македонија.

FSC® ознаката гарантира зачувување на природните шуми и спречување на нивно претворање во плантажи, како и усогласеност со стандардите FSC® низ целиот синџир на преработка и малопродажба. Важни критериуми се употребата на видови дрвја соодветни за локацијата, заштитата на вредните живеалишта, забраната за генетски модифицирани растенија и избегнувањето на пестициди. Усогласеноста со правилата на FSC® се проверува најмалку еднаш годишно од страна на независни ревизори.

Rainforest Alliance CertifiedTM – Потеклото на производот мора да се управува според строгите упатства на стандардот за одржливо земјоделство на Rainforest Alliance, кој вклучува критериуми за заштита на животната средина, општествена одговорност и одржливост. Упатствата се развиени од една страна за заштита и зачувување на дивите животни и растенија, како и почвата и водата, а од друга страна за подобрување на условите за живот на работниците, нивните семејства и локалните заедници.

GOTS – Етикетата означува глобално униформен, проверлив, социјален и еколошки стандард. Како такви, само оние текстилни производи што се направени од најмалку 70% органски произведени природни влакна ја носат етикетата.

Да ја сфатиме важноста на одржливата храна и пред да се осмелиме да ја ставиме „најубавата“ амбалажа во кошничката, да размислиме што јадеме и како тоа влијае на нашето здравје и местото на живеење. Бидејќи од нас зависи да го избереме најдоброто!