Оваа земја оди во банкрот?

Африканската земја, која веќе еднаш банкротираше, ја продолжи својата програма со ММФ за реструктуирање на своите долгови и избегнување на уште еден финансиски колапс.

Замбиската влада ја продолжи програмата за финансиска помош со Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) до 2026 година, иако првично требаше да заврши во октомври 2025 година. На овој начин, земјата се обидува да избегне уште еден банкрот и да обезбеди дополнително време за реструктуирање на своите долгови.

Уште во 2020 година, Замбија стана првата африканска земја која не можеше да го сервисира својот надворешен долг за време на пандемијата, а оттогаш преговара со доверителите за одложување на своите обврски. Програмата на ММФ, започната во 2022 година, вредна 1,3 милијарди долари, подоцна беше зголемена на 1,7 милијарди долари, од кои досега се исплатени 1,55 милијарди долари.

Сепак, најновата проценка на ММФ ги загрижи инвеститорите, бидејќи покажува слабеење на способноста на земјата да го отплати својот долг. Цената на доларските обврзници на Замбија што доспеваат во 2053 година падна под 70 центи за долар, ниво што се смета за „блиску до банкрот“.

Економистите предупредуваат дека Замбија останува исклучително ранлива поради ниските девизни резерви и ризикот од обновен притисок врз долгот. ММФ продолжува со својата поддршка преку програмата за проширен кредитен механизам, но аналитичарите велат дека стабилното закрепнување ќе зависи од фискалната дисциплина и поволните услови на пазарот на суровини.