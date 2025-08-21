21 август, 2025
ПочетнаЕКОНОМИЈАВредноста на доларот опаѓа - Цените на нафтата се во пораст
ЕКОНОМИЈАСВЕТ

Вредноста на доларот опаѓа – Цените на нафтата се во пораст

73

На девизните пазари, вредноста на доларот во однос на кошничката валути малку се намали. Индексот на доларот, кој ја покажува вредноста на американскиот долар во однос на другите шест најважни светски валути, утрово е околу 98,27 поени, додека вчера во ова време беше 98,45 поени.

     Добивајте вести на Viber     

Во исто време, цената на еврото се зголеми од вчерашните 1,1635 на 1,1645 долари. Американската валута ослабе и во однос на јапонската, па курсот на доларот се лизна на 147,35 јени, додека вчера во ова време беше 147,50 јени.

Цените на нафтата, од друга страна, се зголемија. На лондонскиот пазар цената на барелот утрово порасна за 0,40 проценти, на 67,10 долари, додека на американскиот пазар цената на барелот се зголеми за 0,10 проценти, на 63,00 долари.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП

Добредојдовте на denar.mk, вашиот доверлив извор за бизнис вести од Македонија. Ние ги покриваме најновите случувања во македонската економија, финансиските пазари и бизнис секторот. Останете информирани со длабински анализи, експертски колумни и стручни совети за инвестиции и финансии.

СЛЕДЕТЕ НЕ

ЛИНКОВИ

Народна Банка
Државен завод за статистика

Денар Медиа © Сите права задржани 2011 - 2025