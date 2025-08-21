ФЕД Е ПОДЕЛЕН: Ова не се случило во последните 30 години

Претседателот на Федералните резерви на САД, Џером Пауел, зборуваше на прес-конференција по објавувањето на изјавата на Федералниот комитет за отворен пазар за политиката на каматните стапки во Вашингтон, а мислењата на економските експерти за иднината на американската економија беа поделени.

Функционерите на Федералните резерви изразија загриженост за состојбата на пазарот на трудот и инфлацијата на нивниот состанок во јули, иако повеќето веруваа дека е прерано да се намалат каматните стапки, покажа записникот објавен во среда.

Резимето од состанокот покажа разидување на ставовите меѓу централните банкари. Одлуката да се задржи клучната каматна стапка непроменета дојде и покрај противењето на двајца гувернери на ФЕД кои се залагаа за нејзино намалување.

Креаторите на политиките посочија на растечките закани за економијата кои треба внимателно да се следат, но генерално заклучија дека сегашниот курс на политиката е соодветен.

– Учесниците генерално посочија на ризиците од двете страни на двојниот мандат на Комитетот, нагласувајќи ги зголемените ризици за инфлацијата и намалените ризици за вработувањето, се вели во записникот. Додека мнозинството учесници проценија дека ризикот од раст на инфлацијата е поголем од овие два ризика – неколку од нив сметаа дека „ризикот од влошување на вработеноста е позначаен“.

Гувернерите Кристофер Волер и Мишел Боуман гласаа против одлуката за задржување на стапките непроменети и наместо тоа сакаа Федералниот комитет за отворен пазар да почне да ги намалува. Фондовите на ФЕД, каматната стапка по која банките си позајмуваат едни на други преку ноќ, а која исто така служи како репер за другите каматни стапки на потрошувачите, е насочена кон 4,25 до 4,5 проценти од декември.

Ова е прв пат по повеќе од 30 години повеќе гувернери да се изјаснат против одлука за каматните стапки.

Царините наметнати од претседателот Доналд Трамп беа централни за дебатата.

– Што се однесува до ризикот од раст на инфлацијата, учесниците посочија на неизвесните ефекти од царините и можноста инфлаторните очекувања да ја изгубат стабилноста – беше наведено во записникот. Во документот, исто така, беше посочено дека – останува значителна неизвесност во врска со времето, обемот и времетраењето на ефектите од зголемувањето на царините оваа година.

Состанокот се одржа во сè понапната политичка средина, при што претставниците изразија различни ставови за тоа каде се движат економијата и политиката. Проценката на експертските служби на ФЕД беше дека економскиот раст во првата половина од годината е „млак“, иако невработеноста остана ниска.

Различни учесници изразија неизвесност за тоа какво влијание ќе имаат тарифите врз инфлацијата, додека други се загрижени дека пазарот на трудот почнува да покажува пукнатини и можеби ќе му треба политичка поддршка за да се спречи понатамошна штета.

– Учесниците забележаа дека Комитетот би можел да се соочи со тешки компромиси ако високата инфлација се покаже како поупорна, додека во исто време перспективите за пазарот на трудот се влошат – се вели во резимето. Одлуките за каматните стапки ќе зависат од растојанието на секоја променлива од целите на Комитетот и потенцијално различните временски хоризонти во кои се очекува да се затворат тие диференцијали.

Состанокот се одржа само два дена пред објавувањето на Бирото за статистика на трудот, кое покажа дека растот на платите надвор од земјоделството не само што остана слаб во јули, туку и дека и јуни и мај беа значително послаби од првично објавените.

Дури и без тие информации, претставниците на Федералните резерви забележаа дека „ризикот од влошување на вработеноста значително се зголемил бидејќи растот на економската активност и трошењето се забавил, и дека некои нови податоци укажуваат на слабеење на условите на пазарот на трудот“.

Записникот беше објавен два дена пред клучниот настан за Федералните резерви оваа недела: претседателот Пауел ќе одржи воведно обраќање на годишниот симпозиум на централната банка во Џексон Хоул, Вајоминг, во петок наутро.

Во својот говор, се очекува Пауел да укаже барем на краткорочната насока на Федералните резерви во однос на стапките, но и на долгорочниот поглед на политиката.

Трамп изврши силен политички притисок врз Федералните резерви да ги намали стапките. Претседателот го нарече Пауел „глупав“, „губитник“ и упати други навреди, а истовремено го критикуваше и одборот.

Со оставката на гувернерката Адријана Куглер претходно овој месец, Трамп ќе има можност да именува уште еден од неговите кандидати за да ја замени. Мандатот на Пауел како претседател истекува во мај 2026 година, иако тој може да остане гувернер до 2028 година ако одлучи. Во најновиот пресврт, Трамп побара оставка од гувернерката Лиза Кук поради обвинувањата дека извршила хипотекарна измама во врска со федералните заеми што ги добила за недвижности во Џорџија и Мичиген.

Што се однесува до местото на Пауел, Белата куќа идентификуваше 11 потенцијални кандидати, вклучувајќи сегашни и поранешни функционери на ФЕД, како и економисти и стратези од Волстрит.