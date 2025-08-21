Путин не запира – Русија го засилува својот воен притисок, но друга сила влегува во игра

Од 2014 година, а особено по инвазијата на Украина во 2022 година, Русија ја интензивираше милитаризацијата на регионот, модернизирајќи ги своите бази и Северната флота на полуостровот Кола, каде што се наоѓаат стратешки нуклеарни подморници.

Минатиот месец, Русија одржа масовни воени вежби на Арктикот, област од особено значење за претседателот Владимир Путин.

Во вежбата, наречена „Јулска бура“, учествуваа 150 бродови, 15.000 војници, повеќе од 120 авиони и 10 крајбрежни ракетни системи, а беше користена за вежбање на противракетна и противподморничка одбрана, обезбедување на водни патишта и тестирање на нови технологии, вклучително и беспилотни летала.

Поморската парада не се одржа поради страв од украински беспилотни летала. Рускиот портал „Спутник“ пишува дека акцентот на овогодинешната вежба е да се демонстрира моќта и подготвеноста на Русија да ги заштити своите поморски територии, пристаништа и бази.

Арктикот е особено важен за претседателот Владимир Путин, а пред летото тој нареди следниот тригодишен буџет за национални проекти да го вклучи развојот на Арктикот, со акцент на подобри сообраќајни и транспортни врски. Арктикот, потпомогнат од заканите на Трамп за купување или анектирање на Гренланд, се врати во фокусот на интересот на големите сили по кратко затишје.

Регионот, кој го вклучува Арктичкиот Океан и околните области, долго време е предмет на договор меѓу осумте земји со територија во рамките на Арктичкиот круг (Русија, САД, Канада, Норвешка, Данска (преку Гренланд), Финска, Шведска и Исланд). Немаше поголеми тензии.

Климатски промени

Сепак, климатските промени почнаа драматично да го менуваат Арктикот, правејќи го подостапен за економска активност.

Мразот се топи со брзина неколку пати поголема од глобалниот просек, отворајќи нови бродски правци (како што се Северниот морски пат и Северозападниот премин) и правејќи ги ресурсите како нафта, гас и ретки минерали подостапни.

Се проценува дека Арктикот содржи околу 22 проценти од неоткриените, но експлоатирачки ресурси на нафта и гас во светот.

Русија е најголемата арктичка сила, контролирајќи над 53 проценти од арктичкиот брег и гледајќи го како клучен елемент на националната безбедност и економскиот развој, особено преку Северниот морски пат и експлоатацијата на ресурсите.

За администрацијата на Трамп, Арктикот станува и прашање на стратешка национална одбрана. САД моментално заостануваат во инфраструктурата (само два брода за кршење мраз во споредба со 40-те на Русија), но планираат брзо да изградат 30 нови. САД, исто така, го гледаат Арктикот како простор за спротивставување на руското и кинеското влијание.

Новиот играч на Арктикот е Кина. Иако не е арктичка држава и е само привремен член на Арктичкиот совет, Кина се нарекува себеси „блиска арктичка држава“ и инвестира во научни истражувања, инфраструктурни и енергетски проекти, особено во соработка со Русија.

Кинеските интереси се фокусирани на Северниот морски пат, што би ги намалило трошоците за транспорт помеѓу Азија и Европа и би пристапило до ресурси како што се ретките земни метали. Присуството на Кина предизвикува загриженост кај западните сили за потенцијални безбедносни импликации, како што е двојната употреба на инфраструктурата.

Пазар на камати

Досега, споровите околу Арктикот главно се решаваа мирно. Вистинската пресвртница дојде по руската инвазија на Украина и последователниот влез на Финска и Шведска во НАТО. Седум од осумте арктички држави сега се во НАТО. Тоа е, сè освен Русија.

– Арктикот стана сцена за милитаризација повеќе од кога било. Невозможно е да се замисли реална безбедносна соработка со Русија во догледна иднина. Имаше целосен распад на довербата и протоколот – објасни Лосон Бригам, професор на Универзитетот во Алјаска во Фербанкс.

CSIS, Центарот за стратешки и меѓународни студии од Вашингтон, во својот извештај наведува дека е јасно дека Русија има долгорочен стратешки план за Арктикот, вклучително и вооружување, бидејќи ја гледа доминацијата во овој дел од светот како основа на нејзината идна стратешка безбедност.

Германија, која планира да испрати воени бродови за контрола на арктичките води до крајот на 2025 година, исто така се вклучи во целата приказна. Оваа одлука ја објави министерот за одбрана Борис Писториус на 30 јуни за време на неговата посета на Данска.

– Поморските закани се зголемуваат… Русија го милитаризира Арктикот. Сè повеќе руски подморници се присутни во таа област – рече Писториус.

Земјите од НАТО се подготвуваат, но тоа е премногу бавно и не е дека нема да го достигнат рускиот воен потенцијал во зоната околу Арктикот, туку разликата може да биде уште поголема, вели Никлас Гранхолм од Шведската агенција за истражување на одбраната.

– Русија има огромна геостратешка предност на Арктикот поради нејзината крајбрежна линија, инфраструктурата и децениското искуство во регионот. Нивната Северна флота, модернизираните бази и флотата на мразокршачи им овозможуваат да останат дома.