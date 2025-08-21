6 EISA награди за Hisense на саемот IFA 2025

Оваа година, производите на Hisense освоија шест награди од престижното жири на EISA (Expert Imaging and Sound Association), кои ќе бидат доделени на саемот IFA 2025 во септември. На Hisense му беа доделени награди за три телевизори, два ласерски проектори и еден звучен систем. Четири децении, EISA наградите се меѓу најрелевантните признанија во областа на потрошувачката електроника.

Наградата на Hisense U8Q телевизор (награда EISA PREMIUM MINI LED TV 2025-2026) доаѓа за големина од 65 инчи, за U7Q PRO исто така за големина од 65 инчи (награда EISA BEST BUY MINI LED TV 2025-2026) и за U7Q во големина од 100 инчи (награда EISA BEST GIANT TV 2025-2026). Благодарение на Mini-LED технологијата, тие обезбедуваат најреална црна боја и исклучителен интензитет на осветлување, оживувајќи го секој кадар со соодветен контраст. Прецизната контрола на задното осветлување ви гарантира дека нема да пропуштите ниту еден детал – без разлика дали снимката е темна или светла.

Друга важна карактеристика е Hi-View AI Engine PRO, експерт за препознавање кадри. Тој анализира податоци како што се тонови на кожа, длабочина и графика од секој кадар со екстремна прецизност, испорачувајќи живописна и реалистична слика. Накратко, ги претвора дури и најобичните кадри во визуелно извонредни.

Со стапка на освежување од 165 Hz во Game Mode Ultra, овие модели внесуваат новитети во гејмингот со исклучително мазен приказ, потпомогнат од повеќеканален опкружувачки звук. Страничните звучници, задните сабвуфери и звучниците кои емитуваат звук нагоре се комбинираат за да создадат повеќеканална средина што го подига гејмингот на повисоко ниво.

Не е потребна дополнителна опрема за овој квалитет на звук, а деталите се слушаат како никогаш досега – силни, чисти и јасни. Дополнително, 100-инчниот U7Q има вграден сабвуфер кој испорачува особено длабок бас, поставувајќи го точно таму каде што треба да биде.

M2 Pro Smart Mini проектор

Проекторите стануваат сè посериозен избор поради нивната преносливост, флексибилност и универзална примена. Наградуваниот M2 Pro Smart Mini проектор (EISA BEST FAMILY PROJECTOR 2025-2026) ја носи 4K AI Clarity технологијата која го подигнува секој пиксел на невидено ниво на острина. Во пракса, ова значи 4K квалитет на слика на површина на екранот до 200 инчи. Кристално јасна прецизност и богати детали се загарантирани!

Pure Triple-Color Laser испорачува длабочина и нијанса на сликата како ниеден друг, носејќи неверојатно живописни бои за вашите очи. Оптичкиот зум од 1,0–1,3 ви овозможува да зумирате и одзумирате без да изгубите острина или јасност. Иако големината на проекцијата од 200 инчи е импресивна сама по себе, тоа не е потребна. Проекторот се прилагодува на која било површина од 65 до 200 инчи. Можете да го користите во дневната соба, канцеларијата или за спонтана филмска вечер на џиновскиот екран во дворот.

4K Smart Laser Cinema PX3-PRO

4K Smart Laser Cinema PX3-PRO (награда EISA UST PROJECTOR 2025-2026) овозможува проекција на содржина од 80 до 150 инчи. Се издвојува со Hisense LPU технологијата и троен ласерски извор на светлина (црвена, сина и зелена), благодарение на што боите се реалистични и верни. Dolby Vision и Dolby Atmos го подигнуваат визуелното и звучното искуство на повисоко ниво. Dolby Vision испорачува супериорен HDR, побогата палета на бои и поостри слики, додека Dolby Atmos интуитивно го оптимизира звукот за најдобро можно забавно искуство.

За гејмерите, Xbox сертификацијата гарантира компатибилност, ниска латентност (ALLM) и оптимален приказ. PX3-PRO работи совршено со Xbox конзолите, обезбедувајќи супериорно играње на големиот екран. MEMC технологијата може да се вклучи за да се подобри квалитетот на сликата без зголемување на латентноста, обезбедувајќи слика без заматување.

Безжичен сараунд систем HT SATURN

Звучниот систем HT SATURN (EISA WIRELESS SURROUND SYSTEM 2025-2026) се состои од четири звучници и сабвуфер. Сите се поврзуваат безжично, обезбедувајќи целосна слобода во распоредот. Флексибилноста на поставувањето не влијае на стабилноста на поврзувањето или на перформансите на звучниците. Звукот е подесен од компанијата Devialet и обезбедува моќен, богат тон.

Функцијата Hi-Concerto ви овозможува да го поврзете телевизорот и сараунд системот, така што сите звучници – вградени и дополнителни – работат заедно, проширувајќи го звучниот спектар и обезбедувајќи звук во сите 360 степени. Со Dolby Atmos и DTS:X, звукот добива кинематографска 3D димензија, а алгоритмите обезбедуваат звук без дисторзија. Со моќност од 720W, системот го претвора вашиот дом во вистинска кино сала.

Овие шест производи и нивните награди уште еднаш ја потврдуваат посветеноста на Hisense кон иновациите и квалитетот на производството. Пред сè, корисниците ширум светот имаат корист од постојан развој, добивање сè подобри производи и леснотија на користење.

