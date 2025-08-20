Еврозоната оствари суфицит од 7 милијарди евра во меѓународната трговија со стоки

Суфицит од 7 милијарди евра во трговијата со стоки со остатокот од светот во јуни 2025-та година покажуваат првите проценки за билансот на еврозоната. Податоците беа објавени во понеделник од страна на европската канцеларија за статистика Евростат. За споредба, во истиот месец минатата година суфицитот достигна 20,7 милијарди евра.

Извозот на стоки од единствената валута во јуни изнесуваше 237,2 милијарди евра, што е зголемување од 0,4% во споредба со јуни 2024-та година, кога пријавената вредност беше 236,3 милијарди евра.

Увозот изнесуваше 230,2 милијарди евра, што е зголемување од 6,8% во споредба со 215,6 милијарди евра пријавени пред една година.

Еврозоната регистрираше суфицит од 93,3 милијарди евра во периодот јануари-јуни, во споредба со 102 милијарди евра во истиот период минатата година. Извозот на стоки од еврозоната кон остатокот од светот се зголеми на 1.485,8 милијарди евра (зголемување од 3,9% во споредба со јануари-јуни 2024-та година), додека увозот се зголеми на речиси 1,4 трилиони евра, што е зголемување од 4,9%.

Трговијата меѓу валутите се зголеми на 1,32 трилиони евра во првата половина од годината, што е зголемување од 1,3% во споредба со 2024 година, покажаа и податоците на Евростат.

Во меѓувреме, билансот на состојба на Европската Унија (ЕУ) покажа суфицит од 8 милијарди евра во трговијата со стоки со остатокот од светот во јуни 2025-та година, во споредба со 20,3 милијарди евра во истиот месец од 2024-та година.

Извозот на стоки надвор од блокот изнесуваше 213,7 милијарди евра, точно исто како и во јуни минатата година. Увозот изнесуваше 205,7 милијарди евра, што е зголемување од 6,4% во однос на 193,4 милијарди евра во јуни 2024-та година.

Сифицитот на ЕУ се намали во јуни во споредба со мај, паѓајќи од 13 милијарди евра на 8 милијарди евра. Ова во голема мера се должи на наглото намалување на вишокот на хемикалии, кој падна од 23,2 милијарди евра на 14,3 милијарди евра, делумно компензирано со помал дефицит во енергијата (од 25,2 милијарди евра на 23,4 милијарди евра) и умерено зголемување на вишокот на машини и возила (од 15 милијарди евра на 16,4 милијарди евра).

Во споредба со јуни 2024-та година, вишокот на ЕУ се намали за 12,3 милијарди евра, главно поради помалите вишоци кај машините и возилата (од 21,3 милијарди евра на 16,4 милијарди евра), хемикалиите и сродните производи (од 19,1 милијарди евра на 14,3 милијарди евра) и други произведени стоки (од суфицит од 1,9 милијарди евра на дефицит од 1,4 милијарди евра).

Во првата половина од годината, еврозоната забележа суфицит од 80,1 милијарди евра, во споредба со 92,9 милијарди евра во истиот период минатата година.

Извозот на стоки надвор од ЕУ се зголеми на 1,34 трилиони евра (зголемување од 4,4% во споредба со јануари-јуни 2024-та година), додека увозот се зголеми на 1,26 трилиони евра (зголемување од 5,8% во споредба со првите шест месеци од 2024-та година).

Трговијата во рамките на ЕУ се зголеми на 2,07 трилиони евра во периодот од јануари до јуни 2025-та година, што е зголемување од 1,4% во споредба со јануари-јуни 2024-та година.