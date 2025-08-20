„SoftBank“ купува акции на „Intel“ во вредност од 2 милијарди долари

„SoftBank Group“ се согласи да купи акции на Intel во вредност од 2 милијарди долари, изненадувачки договор насочен кон зајакнување на американската компанија која се бори со тешкотии, а воедно и зголемување на амбициите на јапонскиот чип гигант, објави „Bloomberg“.

Јапонската компанија, која го додава „Intel“ во своето портфолио на гигантите за вештачка интелигенција „Nvidia“ и „Taiwan Semiconductor Co“, ќе плати 23 долари по акција, што е мал попуст во однос на последната цена на затворање. Акциите на американскиот производител на чипови, кој ќе издаде нови акции на „SoftBank“, пораснаа за повеќе од 5 проценти во тргувањето по затворањето на берзата. Акциите на „SoftBank“ паднаа за 5,4 проценти во вторник во Токио, што е нивниот најголем пад од април.

„SoftBank“, кој е сопственик на „Arm Holdings“, со децении се обидува да стане главен играч во вештачката интелигенција (ВИ), но во голема мера беше случаен минувач на глобалниот бум во трошењето хардвер. Напредокот беше побавен од очекуваното во „Stargate“, проект од 500 милиони долари со „OpenAI“, „Oracle“ и „MGX“ со седиште во Абу Даби за изградба на центри за податоци во Соединетите Држави. Планот на Масајоши Сон да дизајнира енергетски ефикасен чип кој подобро би се натпреварувал со „Nvidia“ преку Проектот „Izanagi“ сè уште не е претворен во продажен производ.

„Тешко е да се види колку оваа инвестиција додава на вредноста или краткорочните профити на ‘SoftBank’“, рече Томоаки Кавасаки, виш аналитичар во „Iwaicosmo Securities“.

За „Intel“, потегот на компанијата со седиште во Токио е силен глас на доверба во добро познатиот американски производител на чипови, кој се бори да остане релевантен во просторот на вештачката интелигенција. „Intel“ се обидува да докаже дека повторно може да биде технолошки лидер откако заостанува зад „TSMC“ во производството на чипови по договор и „Nvidia“ во дизајнот на чипови.

Главниот извршен директор Лип-Бу Тан се сретна со американскиот претседател Доналд Трамп во Белата куќа минатата недела, помагајќи да се постават темелите за дискусии за тоа како да се спаси „Intel“.

Компанијата со седиште во Санта Клара е во преговори со администрацијата на Трамп за договор што потенцијално би ги направил САД нивни најголем инвеститор. Администрацијата разговарала за преземање удел од околу 10% во производителот на чипови, објави „Bloomberg News“ во понеделникот.

За „SoftBank“, купувањето акции на „Intel“ го проширува своето присуство во Соединетите Американски Држави во време кога Токио врши притисок врз Вашингтон да ги намали тарифите во замена за американски инвестиции.

„SoftBank“ неодамна потпиша договор за купување на фабриката за електрични возила на „Foxconn Technology Group“ во Охајо, потег што би можел да му даде поттик на „Stargate“. Ова доаѓа во време кога некои од најголемите компании во Азија, вклучувајќи ги „TSMC“ и „Samsung Electronics“, ги потврдија плановите да потрошат милијарди долари за американски фабрики.

Но, времето на договорот – неколку дена по средбата на Трамп и Тан – предизвикува загриженост дека политиката можеби одиграла улога.

„Ако е политичко, тогаш не е водено од профит. Инвестирањето во ‘Intel’ за да се смири Трамп можеби не се смета за добар бизнис“, рече Амир Анварзадех, јапонски стратег за акции во „Asymmetric Advisors“.

Најавувајќи ја својата инвестиција во „Intel“, „SoftBank“ оддаде почит на историјата на производителот на чипови.

„Повеќе од 50 години, ‘Intel’ е доверлив лидер во иновациите. Оваа стратешка инвестиција го одразува нашето верување дека производството и снабдувањето со напредни полупроводници ќе продолжат да растат во Соединетите Американски Држави, при што Интел ќе игра клучна улога“, вели Сон.

Извршниот директор на „Intel“, Лип Бу-Тан, ветеран во индустријата за чипови кој ја презеде оваа година, инвестираше во стартапи заедно со Сон и помина години во одборот на „SoftBank“ како независен директор пред да се повлече во 2022-ра година.

„Ја ценам довербата што ја покажа во ‘Intel’ со оваа инвестиција“, рече Тан.