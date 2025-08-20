„BMW“ ја крева завесата за новиот „X5“

Германскиот производител „BMW“ планира да ја лансира новата генерација на популарниот SUV – „X5“, на пазарот кон средината на 2026-та година. Овој кросовер е наменет за борба против конкуренти како што се „Audi Q7“, „Porsche Cayenne“ и „Range Rover Sport“, а првите купувачи ќе ги добијат своите автомобили на почетокот на 2027-ма година, објавува „Auto Express“.

Дизајнот и конструкцијата на новиот „X5“ се базираат на модернизираната платформа „CLAR“, која отвора пристап до различни опции за погон. Покрај традиционалните бензински и дизел мотори, моделот ќе нуди хибридни, целосно електрични верзии, а во некои пазарни услови, дури и мотори на водороден погон.

Погонот на сите четири тркала „xDrive“ ќе биде стандардна опција за сите модификации на „X5“. Тестирањето на прототипови продолжи на Нирбургринг во текот на изминатата година, потврдувајќи ги моќните амбиции на кросоверот во однос на динамиката и управувањето.

Во бензинската понуда, основниот „X5 40i“ ќе добие 6-цилиндричен мотор и мек систем. По него ќе следи помоќна модификација – „M60i“, а водечкиот „X5 M“ ќе добие V8 со турбополнач, во комбинација со „plug-in“ хибридна технологија од „M5“.

Хибридната верзија на „X5 xDrive50e“ го дели погонот со „BMW 550e“, развивајќи околу 449 ks и забрзувајќи од 0-96 km/h за околу 4,5 секунди. Електричниот досег се проценува на најмалку 80 km, а зголемениот капацитет на батеријата ќе го зголеми досегот само на електрична енергија.

Во електричниот сегмент, „iX5“ дебитира во две верзии – основниот „eDrive40“ со околу 335 ks (0-100 km/h за 6 секунди) и спортскиот „iX5 M60“ со речиси 600 ks и забрзување до 100 km/h за 4 секунди. Првата верзија е опремена со батерија од 81,2 kWh за опсег од над 480 км, а „М“-верзијата ќе помине најмалку 400 км.

Надворешноста на новиот „X5“ ги усвојува карактеристиките на архитектурата „Neue Klasse“ – дневни светла со двоен сноп, тесни вертикални „бубрези“ на решетката и скриени рачки на вратите, слични на оние на „Ford Mustang Mach-E“.

Внатрешноста ќе ја пречека панорамскиот систем „iDrive“ со панорамски екран што се протега по целата ширина на контролната табла. Поддршката за безжичните „Apple CarPlay“ и „Android Auto“ е стандардна, додека „CarPlay Ultra“ не е.

Новата генерација ќе порасне малку во споредба со претходникот – должината ќе надмине 5 метри (+125 mm), а меѓуоскиното растојание ќе биде повеќе од 3 метри, обезбедувајќи повеќе простор за патниците и удобност на патот.

Официјалното деби на новиот „X5“ ќе се одржи во средината на 2026-та година, а масовното производство ќе започне шест месеци подоцна. SUV-от ќе биде дел од амбициозната стратегија на „BMW“, во која брендот ќе воведе 40 нови или ажурирани модели до крајот на 2027-ма година.