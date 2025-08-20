Војните на прелистувачите се вратија, „AI“ го поттикнува новиот технолошки судир

Интернетот влегува во нова фаза во која прелистувачот станува работен простор за паметни асистенти. „Microsoft“, „Google“, „OpenAI“ и „Perplexity“ ги промовираат агентите на вештачката интелигенција кои можат да резервираат маси, да планираат патувања и да извршуваат деловни задачи од прелистувачот.

Она што може да изгледа погодно за потрошувачите станува ризик за бизнисите, бидејќи агентите бараат широки дозволи и пристап до податоци што подлежат на усогласеност и внатрешни контроли.

Никеш Арора проценува дека многу компании ќе ја забранат употребата на потрошувачки верзии на прелистувачи со агенти и ќе наложат само безбедни прелистувачи според нивните сопствени политики. Логиката е едноставна: ако агентот може да направи сè, тој мора да биде под целосна контрола, од дозволи до телеметрија до изолација на податоци.

Војните на прелистувачите и агентите на вештачката интелигенција влегуваат во деловната зона

Арора тврди дека прозорецот за одбрана од напади е намален на околу 25 минути, па затоа брзината на откривање и блокирање станува клучна. Во таква средина, фрагментираната безбедност се распрснува. Затоа „Palo Alto Networks“ промовира унифицирана платформа со „SASE“ и сопственото решение „Prisma Access Browser“ за да ги спои идентитетот, контролата на мрежата, прелистувачот и аналитиката во една рамка.

Компанијата го нарекува „Platformization“ и гледа на една платформа како овозможување на одбранбени агенти од безбедносна страна, наместо на еден куп неповрзани алатки.

Бројките ја потврдуваат приказната. „Palo Alto Networks“ објави приход од 2,5 милијарди долари во фискалниот квартал од 2025-та година, што е зголемување од 16 проценти во однос на истиот период минатата година, додека годишниот приход изнесуваше 9,2 милијарди долари, што е зголемување од 15 проценти. Се стреми кон 10 милијарди долари во фискалната 2026-та година, поттикнати од безбедноста на вештачката интелигенција, „SASE“ и виртуелните „firewall“-ови кои се распоредуваат побрзо од хардверот.

Што значи ова за директорите за информатичка технологија и безбедносните тимови

Ако ова предвидување е точно, изборот на прелистувач повторно станува стратешка одлука. Во пракса, ова значи преминување од општи, потрошувачки апликации кон безбедни прелистувачи кои можат да спроведуваат политики за пристап, да ја изолираат работата на агентите на вештачката интелигенција и да ја ревидираат секоја акција. Во исто време, притисокот за консолидација расте, бидејќи одбранбените агенти и оркестрацијата на одговор се борат да функционираат низ повеќе, различни добавувачи.

Ова е суштината на новиот циклус во кој војните меѓу прелистувачите се водат не за брзината на рендерирање, туку за контролата на податоците и автоматизираната работа во корпоративните средини.

На крајот на краиштата, прашањето не е колку пари трошите за безбедност, туку колку брзо откривате и запирате инцидент. Ако одговорот е побавен од она што можат да го направат напаѓачките агенти, предноста се префрла на другата страна. Значи, следниот бран на иновации во прелистувачите ќе покаже кој може да комбинира продуктивност и контрола без компромис.