Маск се откажува од основање партија, причина, неговото пријателство со Венс?

Милијардерот Илон Маск тивко се откажува од плановите за основање сопствена политичка партија, велејќи им на сојузниците дека сака да се фокусира на своите компании, објави во вторникот „Wall Street Journal“, повикувајќи се на луѓе запознаени со плановите.

Маск ја основа „Американска партија“ во јули по јавната расправија со претседателот Доналд Трамп околу намалувањето на даноците и законот за трошење.

Тој неодамна одржува врски со потпретседателот Џ.Д. Венс, според „Wall Street Journal“, и им признал на соработниците дека основањето политичка партија би му наштетило на односот со Венс.

Маск, најбогатиот човек во светот, и неговите соработници им кажале на луѓе блиски до Венс дека милијардерот размислува да искористи дел од своите финансиски ресурси за да го поддржи Венс ако одлучи да се кандидира за претседател во 2028 година, објави весникот.

Извршниот директор на „Tesla“ и „SpaceX“ потроши речиси 300 милиони долари во 2024 година за да им помогне на Трамп и другите републиканци на изборите, имајќи огромно влијание во првите неколку недели од мандатот на Трамп како шеф на новосоздадениот Оддел за енергетска ефикасност (DOGE).

Венс, кој повика на примирје по јавната расправија на Маск со Трамп, сподели дека го замолил Маск да се врати кај републиканците.

Акциите на „Tesla“ на Маск паднаа за повеќе од 18% оваа година.

Маск, исто така, предупреди на „тешки неколку квартали“ што претстојат откако администрацијата на Трамп престана да поддржува електрични возила.

Инвеститорите се загрижени дали тој ќе може да посвети доволно време и внимание на „Tesla“ поради неговите амбиции за нова политичка партија.