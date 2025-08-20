Експертите откриваат зошто пиењето вода наутро е навика што сакате да ја усвоите

Преносните шишиња за вода денес станаа неопходен додаток, но и практичен потсетник за важноста на хидратацијата. Бидејќи водата сочинува околу 60 проценти од нашето тело, јасно е зошто редовното пиење е клучно за здравјето. Експертите нагласуваат дека пиењето вода наутро, веднаш по будењето, има бројни придобивки за телото и умот.

Нутриционистката Ејми Шапиро истакнува дека утринската чаша вода помага при рехидратација по спиењето, го подобрува варењето, ги стимулира когнитивните и метаболичките функции и го поддржува создавањето здрави навики.

Колку вода ни е потребна?

Количината на вода што е потребна варира од личност до личност и зависи од возраста, тежината, полот и нивото на активност. Како општо правило, Шапиро препорачува пиење околу половина од вашата телесна тежина во унци вода дневно, што во просек изнесува 2 до 3 литри.

Според Американскиот институт за медицина, на жените им се препорачуваат најмалку 2,7 литри, а на мажите 3,7 литри вкупна течност дневно. Ова вклучува вода од храна и други пијалоци.

Сепак, важно е да не се претерува. Пиењето премногу вода може да доведе до хипонатремија – состојба каде што нивото на натриум во крвта станува премногу ниско. Симптомите вклучуваат главоболки, конфузија, а во потешки случаи, напади. Ако одите во тоалет на секои половина час и имате бистра урина, тоа може да значи дека пиете премногу.

Предности од утринска чаша вода

Контрола на телесната тежина

Водата пред појадок може да помогне во намалувањето на внесот на калории. Студиите покажуваат дека пиењето две чаши вода пред оброк го намалува гладот, што може да резултира со помалку внес на храна.

Рехидратација по спиење

Во текот на ноќта, телото губи течности преку дишење и потење. Чаша вода наутро ја враќа рамнотежата, ја зголемува енергијата и ја подобрува концентрацијата.

Подобро варење и метаболизам

Водата ги стимулира цревата и може да спречи запек. Исто така, помага во апсорпцијата на хранливи материи од храната.

Поквалитетен сон

Ако пиете поголем дел од течностите порано во текот на денот, ќе ја намалите потребата за пиење навечер. Ова значи помалку будења и прекини на спиењето, што придонесува за подобро здравје и расположение.

Подобрена концентрација

Дури и благата дехидратација може да предизвика замор и тешкотии при фокусирање. Утринската вода помага во рехидрирање на мозочните клетки и поддржува оптимална ментална функција.

Создавање здрава рутина

Пиењето вода веднаш штом ќе се разбудите може да биде првиот чекор кон други здрави одлуки – како вежбање или јадење балансиран појадок. Навиките што ги усвојуваме наутро полесно се одржуваат во текот на денот.

Како да внесете повеќе вода наутро?

Оставете чаша или шише вода покрај креветот за да ви биде при рака веднаш по будењето.

Вклучете вода во вашата утринска рутина – пијте ја додека се подготвувате, појадувате или на пат кон работа.

Додадете вкус: Лимонот, свежото овошје или билките како нане можат да ја направат водата попривлечна.

Користете потсетници – аларм на вашиот телефон или апликација што ве охрабрува редовно да се хидрирате.