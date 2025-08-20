Трамп ги зголемува царините за челик и алуминиум: Автомобилската индустрија предупредува

Министерството за трговија на Соединетите Американски Држави објави дека воведува повисоки царини за челик и алуминиум за повеќе од 400 производи, вклучувајќи ветерни турбини, домашни апарати, тешка машинерија, железнички вагони, мотоцикли, морски мотори, мебел и стотици други производи.

На списокот на „деривати“ на производи од челик и алуминиум се додадени 407 категории, при што ќе се пресметува царинска давачка од 50 проценти за содржината на челик и алуминиум, додека за останатите ќе се применува државна стапка.

Според анализата на Evercore ISI, оваа мерка се однесува на производи чиј увоз минатата година вредел над 200 милијарди долари, а се очекува просечната царинска стапка да се зголеми за околу еден процентен поен.

Новите царини вклучуваат и увезени делови за издувни системи на автомобили, електричен челик неопходен за производство на електрични возила, компоненти за автобуси и клима уреди, како и апарати како што се фрижидери, замрзнувачи и сушари.

Здружението на странски производители на автомобили го повика Министерството да не воведува царини за тие делови, нагласувајќи дека САД немаат домашен капацитет да ја задоволат моменталната побарувачка.

Тесла, исто така, побара ослободување од плаќање на челични производи што се користат во моторите на електрични возила и ветерните турбини, но нивното барање не беше прифатено. Тесла тврдеше дека нема доволно производствен капацитет во САД за овој вид челик потребен за електрични погонски системи.

Царините стапуваат на сила веднаш и вклучуваат компресори, пумпи, како и метал во увезената козметика и друга амбалажа за лична нега, како што се аеросолните лименки.

„Со овие мерки, го прошируваме опсегот на царините за челик и алуминиум и ги затвораме дупките околу нив, со што го поддржуваме понатамошното закрепнување на американската метална индустрија“, рече заменик-секретарот за трговија, индустрија и безбедност, Џефри Кеслер.

Производителите на челик веќе поднесоа петиција до администрацијата да ги прошират царините на дополнителни делови од челик и алуминиум за автомобили.