Дневен хороскоп 20.08.2025

Овен (21.03 – 20.04)

Позитивниот став кој природно го носите во себе повторно ќе се покаже како исправен. Ќе имате впечаток дека саканото лице од вас сокрило детали од некое случување, па проверете зошто е тоа така.

Бик (21.04 – 21.05)

Нема да добиете такви коментари какви што очекувавте. Можни се некои критики. Партнерот делува нервозно во комуникацијата со вас, а таквиот тон не ви одговара. Позборувајте со него.

Близнаци (22.05 – 22.06)

Немојте да очекувате премногу од денешниот ден. Веројатно постои личност која нешто ви ветила но не се потпирајте премногу на тоа. Слободните имаат нагласени шанси денес.

Рак (22.06 – 22.07)

Денот не е сјаен за вашето поле за финансии, па немојте да очекувате преголеми промени. Во љубовта можно е да ви се приближат некои брачни проблеми, исконтролирајте ги реакциите.

Лав (23.07 – 22.08)

Денот не е поволен за работа. Ако можете немојте да се занимавате со претерано важни работи денес. Ќе и бидете посветени на саканата личност, но ќе ви се чини дека таа не го цени тоа доволно.

Девица (23.08 – 22.09)

Доколку планирате патување во странство, важно е да се погрижите да не направите некој пропуст. Вашата емотивна ситуација е загрижувачка и за вашето опкружување и за вас лично. Погрижете се малку повеќе за себе.

Вага (23.09 – 22.10)

Нема да ги покажете сите свои квалитети денес бидејќи нешто ве кочи. Бидете упорни и подгответе се за наредниот пат. Во љубовта во моментот владее затишје во контактот со лицето кое ви се допаѓа.

Шкорпија (23.10 – 21.11)

Немојте да им се препуштите на ризиците на полето за работа денес. Потрудете се одговорно да им се посветите на обврските. Во љубовта можете да се надевате на интересна средба со лицето со кое имате доста заеднички особини.

Стрелец (22.11 – 21.12)

Периодот пред вас е поволен за работа. Ако бидете упорни и доследни, ќе успеете да решите се. Во љубовта едни ќе стават крај на врската, други ќе ја продлабочат.

Јарец (22.12 – 20.01)

Можни се поголеми нестабилности на деловен план. Ќе дојдат промени кои не ги посакувате. Во љубовта вашата љубомора станува се повеќе нагласена, тоа ќе ве доведе до конфликти.

Водолија (21.01 – 19.02)

Можно е денес да бидете зафатени и да имате многу малку слободно време за себе. Во љубовта ви се враќа чувството на меланхолија и страдање за поранешниот партнер.

Риби (20.02 – 20.03)

Мора да и се посветите максимално на работата доколку сакате да ги остварите зацртаните цели. Во љубовта оладени сте и не се чувствувате исто како порано покрај саканото лице. Некои парови пак, ќе бидат исклучително среќни.