Блумберг: Трамп го замоли Орбан да ја поддржи Украина за влез во ЕУ

Американскиот претседател Доналд Трамп вчера разговараше телефонски со унгарскиот премиер Виктор Орбан, по средбата со украинскиот претседател Володимир Зеленски и европските лидери.

Главна тема на разговорот беше блокадата на Орбан на преговорите за пристапување на Украина со Европската Унија, според извори запознаени со ситуацијата, објави Блумберг.

Повикот на Трамп до Орбан следеше по состанокот во Белата куќа, каде што тој разговараше со европските лидери за начините за завршување на војната во Украина. За време на состанокот, европските лидери го замолија Трамп да го искористи своето влијание врз унгарскиот премиер и да го убеди да се откаже од своето противење на кандидатурата на Украина за членство во ЕУ, соопштија истите извори.

Украина со години се обидува да се приклучи на Европската Унија и го гледа членството како дел од поширок пакет безбедносни гаранции што би спречиле нови руски територијални претензии доколку се постигне прекин на огнот.

За време на телефонскиот разговор со Трамп, Унгарија, според истите извори, изрази интерес да биде домаќин на следната рунда разговори меѓу Владимир Путин и Зеленски. По разговорот, Трамп објави дека планира да организира самит на лидерско ниво меѓу Русија и Украина, по што ќе следи трилатерален состанок на кој и тој ќе учествува. Времето и локацијата на овие состаноци сè уште не се објавени.

Луѓето запознаени со разговорот на Трамп со Орбан побараа анонимност бидејќи консултациите беа приватни.

Орбан, близок сојузник на Трамп, често се наведува како пример за американскиот претседател во неговото движење „Да ја направиме Америка повторно голема“ и е симбол на десничарскиот популизам низ целиот свет. Тој е постојан проблем во ЕУ, обвинет за авторитаризам, а неговата влада редовно обезбедува дипломатска заштита на Русија и ги блокира европските санкции врз Москва, како и помошта за Украина.

Портпаролот на канцеларијата на Орбан не одговори веднаш на барањето за коментар.

Телефонскиот повик следеше по неколкучасовни разговори меѓу Трамп, Зеленски и шест европски лидери кои дојдоа во Вашингтон за да го зајакнат својот заеднички пристап кон мировниот процес. Собирот се одржа неколку дена откако Трамп го одржа својот состанок со Путин во Алјаска.

Во тој контекст, Трамп оствари два телефонски повици: едниот до Путин, а другиот – сега откриен за прв пат – до Орбан, по дополнителен непланиран состанок на лидерите на ЕУ во Овалната соба.

Орбан не потврди дека се одржал повикот, а портпаролката на Белата куќа, Каролина Ливит, одби денес да каже дали Будимпешта се разгледува како локација за самитот Путин-Зеленски. Повеќе места се во игра.

Орбан денес се огласи на Фејсбук со порака во која посочува дека го слушнал повикот во врска со членството на Украина во ЕУ, но дека нема намера да го промени својот став.

„Членството на Украина во Европската Унија не дава безбедносни гаранции“, напиша Орбан. „Затоа поврзувањето на членството со безбедносните гаранции не само што е непотребно, туку и опасно. Само Путин и Трамп можат да ја намалат опасноста од Трета светска војна“, додаде унгарскиот премиер.