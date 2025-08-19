Протекоа информации за најевтиниот iPhone: Доаѓа со најмоќниот процесор досега

Во февруари, Apple го претстави iPhone 16e како наследник на целата SE линија. Бидејќи го носи истиот број во името како и главните премиум модели, можеби очекувавте дека и e-серијата ќе добива годишни изданија. Врз основа на неодамнешните гласини, токму тоа ќе се случи – iPhone 17e се очекува на пролет следната година.

Денес, главните спецификации на овој уред, најевтиниот модел на Apple (овогодинешниот модел чини околу 450 долари), беа протечени во Кина. Се вели дека iPhone 17e има 6,1-инчен OLED дисплеј со брзина на освежување од 60Hz, ист дизајн Dynamic Island како неговиот претходник, предна камера од 12MP со Face ID и задна камера од 48MP.

Се вели дека телефонот ќе добие и нов дизајн.

Ќе биде напојуван од новиот чип A19, кој се очекува и во стандардниот модел iPhone 17. Од ова, може да се заклучи дека главните промени во споредба со iPhone 16e ќе бидат нов чипсет и освежен дизајн, иако Apple може да воведе и дополнителни подобрувања кои досега не се споменати – на пример, поголем капацитет на батеријата.

Наскоро се очекуваат повеќе информации.