Кардиолог споделува шест „убијци“ кои предизвикуваат рак и срцеви заболувања

Срцевите заболувања и ракот остануваат двете водечки причини за смрт во светот, а кардиологот со повеќе од 30 години искуство, д-р Еван С. Левин, предупредува дека многу од главните причини се околу нас.

Во неодамнешно видео, тој издвои неколку „токсични убијци“ – од нездрави навики и исхрана до фактори на кои честопати дури и не обрнуваме внимание, а сите тие значително го зголемуваат ризикот од овие сериозни состојби. Еве ги работите за кои тој особено предупредува.

Цигари

Пушењето не е само штетно за белите дробови, туку е поврзано и со „десетици видови на рак, срцеви удари и мозочни удари“, истакнува д-р Левин во објавата. Дури и повремената цигара или пасивното пушење може да има сериозни последици за здравјето на срцето.

Алкохол

„Ова нема да ви се допадне, но алкохолот предизвикува срцеви заболувања и рак“, вели кардиологот. Тој препорачува ограничување на внесот на „не повеќе од еден пијалок дневно“. Тој нагласува дека дури и умерената консумација го зголемува ризикот од одредени видови на рак.

Преработено месо

Од сланина до сувомеснато месо, д-р Левин ги поврзува овие намирници со „рак и срцеви заболувања“. Тие содржат големи количини натриум, конзерванси и заситени масти, а долготрајната консумација значително му штети на здравјето.

Шеќери

Прекумерниот внес на шеќер е поврзан со бројни проблеми. „Најлоши се газираните пијалоци и слични пијалоци, кои можат да содржат до шеснаесет лажички шеќер“, вели д-р Левин. Таквата храна придонесува за дебелина, дијабетес, срцеви заболувања и некои видови на рак.

Брза и високо преработена храна

„Ова е ѓубре – вишок масло, маснотии, шеќер, преработено месо“, вели д-р Левин директно. Брзата храна е евтина и практична, но исклучително штетна. Тој, исто така, се сеќава на студијата за глобално оптоварување на болести, која покажа дека нездравите навики во исхраната се поврзани со „11 милиони смртни случаи низ целиот свет во 1990 година“.

Стрес

Имањето токсични луѓе во вашиот живот не е само непријатно, туку и опасно за вашето здравје. „Луѓето предизвикуваат стрес и болести поврзани со стрес – срцеви заболувања, хипертензија, дијабетес“, објаснува д-р Левин. Неговиот совет е јасен: „Само обидете се да ги отстраните токсичните луѓе од вашиот живот.“ Исто така е корисно да се работи на начини за подобро управување со стресот.