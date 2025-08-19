Back to School во Нептун – онлајн и во продавницa, со екстра поволности!

На 19 август започна Back to School кампањата на Нептун, која ќе трае до 31 август 2025 година. Потрошувачите имаат на располагање голем асортиман на производи – лаптопи, персонални компјутери, таблети, смартфони, слушалки, паметни часовници и аксесоари, достапни со специјални услови на купување до 48 рати без камата.

Покрај стандардната понуда, достапна е и Back to School – Онлајн понуда, која вклучува бесплатна достава за нарачки над 3.000 денари и симболични промо пакети за само 1 денар при купување лаптоп или конфигурација.

Понудата може да ја видите на web страницата на Нептун, https://j1l.in/JBT0Up

Нептун е најголем малопродажен ланец за техника и електроника во Македонија, присутен со широка мрежа на продажни салони низ целата држава. Компанијата е препознатлива по понудата на реномирани светски брендови и современи решенија кои ги следат најновите трендови во технологијата.

Како лидер на пазарот, Нептун континуирано инвестира во подобрување на корисничкото искуство, обезбедувајќи квалитетна услуга, флексибилни услови на купување и постојани промотивни активности со цел да ги задоволи потребите на своите потрошувачи.