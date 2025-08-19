Зеленски го повтори овој збор повеќе од 10 пати за да го придобие Трамп: Драматична промена на ставот на претседателот на Украина

Американскиот претседател Доналд Трамп и украинскиот претседател Володимир Зеленски се сретнаа во Белата куќа во понеделник, демонстрирајќи значително поинакво однесување од нивната несреќна средба во Овалната соба во февруари.

Трамп го поздрави Зеленски пред Западното крило и се ракуваше со него, додека одобрувачки климаше за неговата „надградена облека“ (овој пат носеше јакна, наместо вообичаениот црн воен џемпер), објавува Дејли меил.

Поздравот на Трамп сигнализираше атмосфера на пријатно пријателство, рече експертот за говор на телото Џуди Џејмс, додека ја навалуваше главата за да сигнализира пријатност и подготвеност да слуша.

„Овој пат ги држеше нивните тела блиску едно до друго додека двајцата се ракуваа и позираа, за да сугерира намера за единство што недостасуваше за време на последната посета“, рече Џуди Џејмс и продолжи:

„Неговиот палец беше подигнат додека ја испружуваше раката за ракување, сугерирајќи позитивно расположение, и додаде тапкање по раката за да потврди некаков вид пријателство.“

Таа истакна дека говорот на телото на Зеленски сугерира високо ниво на согласност што претходно не го покажал, ставајќи ја левата рака над ракувањето со Трамп, што укажува на желба за единство.

Трамп ја стави раката околу грбот на Зеленски додека позираа пред камерите, а прстите му се движеа по вратот.

„Ова е татковски стисок што може да изгледа заканувачки, па можеби се воспоставуваше ниво на доверба. Зеленски беше погален по грбот пред Трамп да го донесе. Трамп ги користеше овие допири и тапкања за да регистрира еден вид татковски авторитет над Зеленски.“

Двајцата мажи покажаа „насмевка со затворени усни и кревање раменици“ пред камерите, додаде Џејмс, сугерирајќи желба да се насмевнат, но исто така сигнализирајќи потенцијални тешкотии што претстојат.

Двајцата лидери разговараа топло додека разговараа за напорите на претседателот да преговара за мир откако Трамп се сретна со рускиот претседател Владимир Путин во петокот.

Двете страни посочија дека сакаат средбата да биде посрдечна од нивната прва средба во февруари.

„Зеленски ја имитираше класичната поза на Трамп со раширени колена и раце стиснати меѓу нив во гест надолу, што укажува на истомислечко размислување.“

Претседателот на Украина дури и им се заблагодари на претседателот и на американскиот народ повеќе од десет пати за нивната поддршка и напори за завршување на договорот. Во тој период, потпретседателот на САД, Џ.Д. Венс, молчеше, но се смееше кога Зеленски побара достапноста на медиумите да не трае предолго. Тој фрли значаен поглед кон украинскиот претседател на почетокот на состанокот.

Откако Трамп го обвини за неблагодарност на последната средба, украинскиот претседател се одлучи за претерано учтив став. Зеленски постојано го повторуваше зборот „благодарам“. Тој дури им се заблагодари на медиумите кога „ги поставија тешките прашања“.

Но, насмевката на Зленски исчезна кога Трамп го спомена рускиот претседател Владимир Путин, забележа Џуди Џејмс, а неговиот поглед се оддалечи додека тешко голташе.

Момент на лекомисленост се појави откако еден член на печатот му рече на Зеленски:

„Изгледаш одлично во тоа одело“, предизвикувајќи двајцата лидери да се смеат.

Тоа беше истиот новинар кој „го критикуваше затоа што не носел костум“ во февруари. Зеленски одговори дека во меѓувреме се пресоблекол, но дека новинарот сè уште е во истото одело.

На крајот од состанокот, двете страни изгледаа надежни и позитивни.

„Трамп ја пружи својата, а Зеленски веднаш ја „донесе“ раката во него за да го покаже својот ентузијазам“.

Двајцата лидери зборуваа за тековните напори за преговори за мир со Русија, и покрај жестокото противење на Украина на отстапувањето територија на Русија. Трамп тврди дека размена на територија меѓу двете земји е неопходна ако сакаме да заврши конфликтот.

Средбата беше во остра спротивност со нивната последна средба во Овалната соба пред шест месеци, каде што Трамп го избрка украинскиот претседател по контроверзна дискусија со претседателот и потпретседателот Венс.

На состанокот, двајцата лидери се прескокнуваа еден преку друг додека Трамп се обидуваше да ја нагласи важноста на соработката со Русија за завршување на војната, а Зеленски се обидуваше да сигнализира агресивен став кон Трамп. Зеленски го критикуваше Трамп, предупредувајќи го дека на Путин не треба да му се верува.

„Путин ја започна војната, тој мора да ги плати сите пари за инвазијата. Тој мора да плати“, инсистираше Зеленски.

Но, Трамп е непоколеблив во врска со работата за завршување на војната, критикувајќи го Зеленски за тоа што не го разбира значењето на тековниот конфликт.

„Немате билет“, изјави Трамп запаметливо за време на контроверзното јавно сослушување во Овалната соба кое траеше речиси еден час во февруари, обвинувајќи го Зеленски за „коцкање со Третата светска војна“.

Венс го критикуваше Зеленски за неговото „непочитување“ кон Трамп и неговите обиди да преговара со претседателот пред медиумите и праша зошто не му „заблагодарил“ на американскиот народ за нивната поддршка.

Тогаш, Претседателот му нареди на Зеленски да замине веднаш по спорната размена на мислења, откажувајќи ги дополнителните состаноци и закажаниот ручек со украинскиот лидер.

„Тој може да се врати кога ќе биде подготвен за мир“, рече тогаш Трамп на социјалните мрежи откако средбата пропадна.