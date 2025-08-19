Глобализацијата може да ја преживее трговската војна на САД

Со стапувањето на сила на сеопфатните тарифи на претседателот Доналд Трамп, кои ги подигнаа просечните тарифи на земјата на највисоко ниво од Втората светска војна, лесно е да се помисли дека глобализацијата се врати во обратна насока, воведувајќи нова ера на протекционизам, фрагментација и преместување. Дел од песимизмот може да биде преувеличен, пишува Крис Брајант за „Bloomberg“.

Иако Соединетите Американски Држави беа главен архитект на мултилатералниот трговски систем и станаа најпрофитабилниот потрошувачки пазар во светот, тие не можат сами да го вратат часовникот на глобалната економска меѓузависност. Добивките од просперитетот од компаративната предност и евтиниот контејнерски превоз се премногу големи за остатокот од светот да ги игнорира. Дури и кога Соединетите Американски Држави се обложуваат на самоодржливост и се покажуваат како несигурен економски партнер, другите се подготвени да продолжат да тргуваат.

Поголемиот дел од глобалниот увоз не го вклучува САД. Графикон: „Bloomberg LP“

„И покрај сите разговори за деглобализација, ако само ги погледнете бројките, она што го видовме во последните две и пол години е забрзување на глобализацијата, со огромниот комерцијален успех на кинеските компании кои го заземаат пазарниот удел на светската сцена“, им рече неодамна на инвеститорите Винсент Клерк, извршен директор на „A. P. Moller-Maersk“.

Тоа се случи откако гигантот за превоз на контејнери објави изненадувачки силна побарувачка надвор од САД и прогнозираше дека глобалниот обем на контејнери би можел да порасне за 4% оваа година.

„Ова е нов двигател на побарувачката за контејнери што додава многу потенцијал за раст“, рече Клерк, предвидувајќи дека овој посилен раст, предводен од Кина, би можел да трае „неколку години“, вели Клерк. (Минатата недела, САД ја продолжија паузата на високите царини за кинеските стоки за уште 90 дена.)

Иако извозот на Кина во САД падна за двоцифрени процентни поени откако Трамп првпат се закани дека ќе воведе низа нови царини на почетокот на април, ова е компензирано со зголемување на извозот во остатокот од светот. Таа отпорност делумно се должи на зголемувањето на залихите, а некои економисти очекуваат забавување во втората половина од годината, бидејќи Вашингтон го заострува својот притисок врз кинеските стоки испратени во САД преку трети земји.

Сепак, според извештајот на германскиот менаџер за средства „DWS Group“ од 8-ми август, тоа е показател за „драматична промена во трговската ориентација на Кина, подалеку од зависноста од САД и кон пошироко и поразновидно глобално присуство“.

„Конкурентноста на кинескиот извоз и зајакнувањето на економските врски со региони како што се Блискиот Исток и Африка се структурен тренд што веројатно ќе преовлада“, додаде компанијата.

Германскиот логистички гигант „DHL Group“ забележува слични промени во побарувачката, при што експресните пратки со гарантирана испорака во САД се намалија за 31% во вториот квартал, а пратките до Азија се зголемија за 2%. Оние до Блискиот Исток и Африка се зголемија за 8%.

„Глобалната трговија ‘наоѓа начин да продолжи’, и дури и во сегашната средина, сè уште има можности за раст и проширување на трговските коридори“, им рече на аналитичарите минатата недела Мелани Крајс, главен финансиски директор на „DHL“.

Друг извршен директор на „DHL“, Кен Ли, кој го води експресниот бизнис на „DHL“ во Азиско-пацифичкиот регион, неодамна ја опиша глобализацијата како „преголема за да пропадне“.

„Не сакам да го потценувам влијанието на најголемата економија во светот врз поткопувањето на трговскиот систем базиран на правила и зголемувањето на увозните тарифи, што ќе наметне непотребни трошоци за потрошувачите, ќе ја попречи конкуренцијата, ќе го еродира растот, ќе ги одложи инвестициите и ќе доведе до побавен раст на глобалната трговија отколку што би било поинаку“, додава Ли.

Високите царини за земјите од Југоисточна Азија би можеле да ги поништат некои од предностите за кинеските и западните компании кои користат нови извори на евтина работна сила и ги диверзифицираат своите производствени операции, стратегија позната како „Кина+1“.

Покрај тоа, ако извозот на Кина се префрли од САД кон пазарите во развој, другите земји би можеле да воведат тарифи за да ги заштитат своите домашни индустрии. (Потсетник дека Кина треба да направи повеќе за да ја поддржи побарувачката од сопствените потрошувачи.)

Но, со оглед на тоа што Кина произведува над 30% од светските стоки и доминира во клучните технологии за декарбонизација, тешко е да се замисли дека светот брзо ќе се оддалечи од ова високо ефикасно производство. Голем дел од Глобалниот Југ продолжува да увезува кинески автомобили, кои се евтини и висококвалитетни, дури и додека САД и Европа (во помала мера) ги зголемуваат трговските бариери и предупредуваат за прекумерниот капацитет на Кина.

Извозот на автомобили од Кина продолжи да расте. Графикон: „Bloomberg LP“

Исто така, вреди да се напомене дека огромното мнозинство од светската трговија не ги вклучува САД. Трговските коридори во Азија и помеѓу Азија и Блискиот Исток се „некои од најбрзо растечките во светот“, изјави извршниот директор на „HSBC Holdings“, Жорж Елкедери, во извештај објавен од банката.

„Глобализацијата е многу жива и здрава. Само добива многу, многу поинаков изглед“, им рече Бил Винтерс, раководителот на „Standard Chartered“, на инвеститорите кон крајот на јули, додавајќи дека клиентите ги диверзифицираат синџирите на снабдување, производството и дистрибуцијата. Банката со седиште во Лондон го остварува најголемиот дел од своите приходи во Азија и Блискиот Исток и има голем бизнис за финансирање на трговијата.

Во моментов, само околу една петтина од вредноста на сите стоки и услуги произведени низ целиот свет завршуваат во друга земја, според студијата на „DHL“ во март, што значи дека потенцијалот за глобална трговија е далеку од исцрпен.

„Досега, растот на глобалната трговија беше извонредно отпорен и не видовме особено силна одмазда од земјите погодени од американските царини. Ова е делумно затоа што овие земји сфаќаат колку многу можат да добијат од трговијата. Не гледам дека САД водат глобално движење за напуштање на трговијата и засега изгледа дека глобализацијата може да го преживее Трамп 2.0“, рече Стивен Алтман, виш соработник на „NYU Stern School of Business“.

Всушност, американскиот протекционизам и уцена веројатно ќе ги убедат трговските партнери да обезбедат пристап до алтернативни пазари, а тоа ќе ги зближи. Откако беа погодени од некои од највисоките американски царини досега, Бразил и Индија минатата недела ги потврдија плановите за зајакнување на нивните трговски врски. Откако во декември склучија долгоочекуван трговски договор со јужноамериканскиот блок Меркосур, Европската Унија мора да го продолжи процесот и да го ратификува.

Значи, дека, синџирите на снабдување се соочуваат со промена на слоевите додека САД и Кина се оддалечуваат, но тоа не значи дека глобализацијата е мртва. Напротив, можеби влегуваме во нова ера на повлекување на САД, кинески инвестиции во странство и поголема трговија меѓу другите земји.