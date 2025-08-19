Одливот на капитал од Кина достигна рекордни нивоа во јули, поттикнат од зголемените купувања на средства од Хонг Конг од страна на инвеститорите од континенталниот дел по новите мерки за либерализација на пазарот, објавува „Bloomberg“.

Според податоците од Државната администрација за девизи, локалните банки префрлиле 58,3 милијарди долари (речиси 50 милијарди евра) во странство минатиот месец во име на нивните клиенти кои инвестираат во хартии од вредност. Ова е највисокиот месечен одлив откако се води статистика во 2010-та година.

Ова делумно се должи на масовното купување акции од Хонг Конг од страна на инвеститорите од континенталниот дел оваа година и проширувањето во јули на програмата „Southbound Bond Connect“, која овозможува повеќе инвестиции во офшор должнички инструменти. Во исто време, странските фондови продолжуваат да ги намалуваат своите позиции во кинески обврзници, веројатно поради нивната намалена релативна привлечност во споредба со поризични средства и глобални алтернативи.

Се очекува Пекинг да толерира одредени одливи на капитал оваа година, искористувајќи ја слабата доларска средина за постепено да ја либерализира својата капитална сметка, потег насочен кон поддршка на долгорочната глобализација на јуанот. Во јуни, регулаторите го зголемија износот што одобрените инвеститори можат да го издвојат за странски средства за прв пат по повеќе од една година.

Инвеститорите од копното купија инструменти за странски долг во вредност од 12,6 милијарди јуани (околу 1,5 милијарди евра) преку „Southbound Bond Connect“ во јули, што е највисок месечен износ оваа година, според податоците собрани од „Bloomberg“. Зголемувањето следи по објавувањето на Монетарната управа на Хонг Конг на почетокот на јули за проширување на пристапот до каналот за кинески небанкарски финансиски институции, вклучувајќи фондски компании, осигурители и менаџери на средства.

Податоците од Народната банка на Кина, исто така, покажаа дека во јули, поседувањето кинески обврзници од офшор институции на меѓубанкарскиот пазар се намали за околу 300 милијарди јуани (околу 35,75 милијарди евра) на најниско ниво од јануари 2024-та година. Падот сугерира дека странските фондови се придружиле на поширока распродажба на долгот, под влијание на ублажувањето на трговските тензии меѓу САД и Кина и напорите на Пекинг за борба против дефлацијата.

Намалената привлечност на кинеските преносливи сертификати за депозит (NCDs) – некогаш популарна трговија што привлекуваше странски средства – исто така придонесува за поширокиот одлив на обврзници. Странските поседувања на „NCDs“ се намалија за околу 15% во јули, што е трет месец по ред со забрзан пад.