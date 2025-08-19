Акциите на „Carlsberg“ паѓаат по предупредувањето за послаба потрошувачка

Акциите на „Carlsberg“ паднаа откако компанијата објави пад на обемот и предупреди дека потрошувачите продолжуваат да ги ограничуваат своите трошоци, објави „Bloomberg“.

Вкупниот органски обем на данската пиварница за првата половина од годината падна за 1,7%, што е малку полошо од очекувањата на аналитичарите. Компанијата предупреди дека не се очекува побарувачката да се подобри до крајот на годината. Сепак, органскиот оперативен профит се зголеми за 2,3%.

„Она што го гледаме е континуирано намалена побарувачка од страна на потрошувачите“, рече главниот извршен директор Јакоб Аруп-Андерсен во телефонски разговор со новинарите.

Потрошувачите ги намалуваат личните трошоци поради повисоките цени на производите за домаќинството. Аруп-Андерсен рече дека е тешко да се одвои влијанието на американските царини од другите фактори, но дека тие придонесуваат за неизвесноста.

Сепак, компанијата ја зголеми својата прогноза за профит за целата година на горниот опсег, бидејќи пиварницата имаше корист од топлото летно време и зголемената побарувачка за премиум пиво, вклучително и во Кина. Се очекува органскиот оперативен профит да порасне помеѓу 3% и 5% оваа година, во споредба со претходната прогноза за раст од 1% до 5%.

Кина, каде што „Carlsberg“ и конкурентските пиварници претрпеа пад што доведе до тоа повеќе клиенти да пијат алкохол дома, забележа раст во премиум сегментот, додека продажбата на обично пиво се намали. Волуменот се зголеми за 1% во Кина, каде што „Carlsberg“ се шири во поголемите градови.

Перформансите на „Carlsberg“ во Кина, каде што го одржа пазарниот удел, се во спротивност со конкурентите, вклучувајќи го „Anheuser-Busch InBev“, кој минатиот месец објави послаби од пазарните перформанси.

Компанијата соопшти дека интеграцијата на производителот на безалкохолни пијалоци „Britvic“, по нејзиното преземање претходно оваа година, напредува добро. Таа го зголеми пазарниот удел за брендови како што се „Pepsi Max“ и „7UP“ и рече дека имала корист од топлото време низ поголемиот дел од Европа, што ја зголеми продажбата по влажното лето минатата година.

Аруп-Андерсен рече дека потрошувачите ширум светот стануваат поумерени и дека „Carlsberg“ го менува својот бизнис за да го искористи ова, инвестирајќи во пијалоци со помала и безшеќерна содржина и безалкохолно пиво, бидејќи има „повеќе апстиненти“ меѓу помладата генерација.