Запознајте го „Antigravity A1“: Првиот 8K 360° дрон во светот (ВИДЕО)

„Antigravity“ произлезе од инкубаторот на познатиот производител на камери „Insta360“, а под својот нов бренд, сега го претстави својот прв производ – „Antigravity A1“.

Тоа е првиот дрон во светот кој доаѓа со вграден систем за снимање сферични видеа во 8K резолуција. Овој иновативен уред комбинира „импресивно“ искуство со летање, многу едноставни контроли и, според производителот, неограничени креативни можности за видеографи.

Интуитивна контрола

Клучната карактеристика на моделот „A1“ е неговиот уникатен систем со два објектива лоцирани на горниот и долниот дел од телото. Заедно, тие сè околу дронот и го претвораат во неговото видно поле, а напредните софтверски алгоритми го спојуваат снимениот материјал додека целосно го бришат самиот дрон од кадарот. Резултатот е чист кадар што го сместува пилотот директно „во центарот на сцената“, без никакви одвлекувања на вниманието или видливи делови од авионот.

„Antigravity A1“ користи сопствена „FreeMotion“ технологија, која, во комбинација со очилата за прикажување „Vision“ и контролерот „Grip“, овозможува природна и интуитивна контрола. Пилотите можат да летаат во една насока додека гледаат во друга, што отвора нови можности за истражување на околината.

Кадрирање по летот

Бидејќи секој агол е снимен во висока 8K резолуција, корисниците не мора да се грижат за кадрирање за време на самиот лет. Концептот што го нарекуваат „летај прво, кадрирај подоцна“ овозможува слободно прекадрирање на снимката за време на монтажата. Целиот снимен материјал секогаш може повторно да се гледа во 360°, откривајќи нови агли и детали со секое гледање. Сето ова го поедноставува процесот на летот и го намалува ризикот од пропуштање на клучни моменти. Во постпродукцијата, можно е да се пренесе видеото во кој било формат без губење на квалитетот и да се применат ефекти како што се „Мала планета“ или ротација на хоризонтот.

Со тежина од само 249 грама, „Antigravity A1“ не подлежи на регистрација во повеќето земји. Компактен е и лесен за носење, а опремен е и со безбедносни карактеристики како што е автоматско враќање на почетната точка од која полетал. За да се осигури дека се користи исклучиво за истражување и снимање, има и вграден систем за детекција на оптоварување. Спречува неовластени модификации и злоупотреба на дронот, па доколку детектира какво било дополнително оптоварување на него, ќе реагира со автоматско слетување.

„Antigravity A1“ сè уште не е пуштен во продажба, па ќе стигне на пазарот откако ќе заврши проектот за конечна евалуација и тестирање на производствените прототипови. Ова веројатно нема да биде до почетокот на следната година, а неговата очекувана цена, неофицијално, ќе биде помеѓу 1.300 и 1.700 долари.