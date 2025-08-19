„BMW“ се збогува со „осмицата“ со ограничено издание (ФОТО/ВИДЕО)

„BMW“ го означува крајот на производството на тековната „Series 8“ на посебен начин – со лансирање на ограничено издание на „M850i Edition M Heritage“, инспирирано од оригиналната генерација „E31“ од 90-тите.

Баварскиот производител ќе произведе само 500 примероци, а главната атракција се автентичните ретро бои што беа понудени на моделите од 1990 до 1999 година.

Купувачите можат да изберат од следниве нијанси: Светло црвена, Маврициус сина, Космос црна, Оксфорд зелена или легендарната „Daytona Violet“.

Специјалното издание е базирано на „M850i xDrive Gran Coupe“ и има:

– Карбонски покрив со M тробојни ленти

– Специјални 20-инчни алуминиумски тркала

– „M Sport Professional“ пакет (стандардно – посилни сопирачки, црни шепи, црни надворешни детали…)

Внатрешноста е исто така специјално обработена – „M Sport“ седиштата се тапацирани со црна мерино кожа и алкантара со специјални шевови.

Алкантара се наоѓа и на таванот, контролната табла и панелите на вратите, а има и мат карбонски влошки и „M“ шевови во три бои.

Централната конзола и праговите на вратите ја носат ознаката „M850i Edition M Heritage“.

Механички, сè останува исто. Автомобилот го има познатиот 4,4-литарски V8 би-турбо мотор со 530 коњски сили и 750 Nm, осумстепен автоматски менувач и погон на сите тркала.

Забрзува од 0–100 км/ч за 3,9 секунди, а максималната брзина е електронски ограничена на 250 км/ч.

„BMW“ забележува дека нема опции, сè доаѓа стандардно, вклучувајќи го премиум аудио системот „Bowers & Wilkins“ и пакетот „Driving Assistance Professional“.

Единственото нешто што купувачот го избира е бојата на каросеријата.

Производството започнува кон крајот на 2025-та година, а првите испораки се очекуваат на почетокот на 2026-та година.