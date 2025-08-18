„Таму нема живот, туку само работа“ – повратници градат нови приказни во Македонија

Се враќаат. Некои по дваесет години печалба, други по неколку сезона на работа во Германија, Италија или Америка.

Македонци кои решија да го напуштат комотниот живот во туѓина и да се вратат на својата земја – со надеж, со страв, и со куп прашања во глава: „Добро ли направивме?“

Зошто се враќаат?

Причините се различни. Дел велат дека странството ги изморило – добри пари, но студени лица, без пријатели, без топлина.

„Таму не е живот, таму е само работа и кревет,“ ни раскажува Игор, кој 10 години живеел во Минхен, работел во автомеханичарска работилница и сега се врати во Велес за да отвори сопствен сервис.

Други се враќаат заради семејството.

„Родителите ми остареа, децата почнаа да забораваат македонски зборови… и што ќе правам таму?“ вели Сузана, медицинска сестра која по 15 години во Италија реши да се врати во Битола.

Постојат и такви што едноставно не успеале да се вклопат – ниту јазикот, ниту менталитетот не им „легнал“.

Некои се чувствуваат како вечни странци, па вратата кон дома им изгледа како единствен излез.

Како изгледа враќањето?

Не е лесно. На аеродромот – радост, прегратки, солзи. Но, потоа почнува реалноста.

„Првиот шок ми беше кога отидов во општина. Чекав три часа за едно обично уверение,“ ни вели Никола, кој од Швајцарија се пресели во Скопје. „Си реков – да не згрешив? Ама после се навикнуваш… пак си меѓу свои“.

Многумина мора одново да градат живот – нова работа, често и нов бизнис. Некои вложуваат заштеда во кафуле, продавница или земјоделие. Други пак се обидуваат да ја донесат западната дисциплина и начин на работа, но брзо се судираат со македонската реалност.

Што сега?

Економистите велат дека ова е и шанса и ризик. Од една страна, враќањето на печалбарите носи свеж капитал и искуство.

„Секој повратник што вложува во мал бизнис е мала економска инјекција“, велат експертите.

Од друга страна, ако системот не ги пречека со услови – намалени процедури, поддршка за старт-апи, полесен пристап до кредити – многумина ќе се разочараат и повторно ќе заминат.

„Ќе останам, ама ако тргне наопаку… пак ќе си одам,“ искрено признава Марија, која од Данска се врати со сопругот и двете деца во Куманово.

И токму во тие реченици е целата приказна – враќањето е чин на љубов и храброст, ама и на ризик. Македонија добива луѓе со знаење и пари, но дали ќе знае да ги задржи?

Засега, одговорот останува во магла. А животот на повратниците се движи некаде помеѓу еуфорија и неизвесност. И токму таму, во тој тенок простор, се пишува нивната нова македонска приказна…

Б.З.М.