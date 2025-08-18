Европската Унија сака да ги наѕира онлајн чатовите

Европски парламент: Во 2023 година, имало повеќе од 36,2 милиони пријави за сомнителна сексуална злоупотреба на деца преку интернет. Бројот на пријави поврзани со злоупотреба на деца се зголемил за повеќе од 300 проценти помеѓу 2021 и 2023 година.

Со почетокот на данското претседателство со Советот на Европа, обновена е дискусијата за воведување закон за надзор на комуникациски апликации како што се WhatsApp или Signal, Telegram, Instagram, Messenger, но и е-mail пораки. Таков закон беше предложен во мај 2022 година од тогашната комесарка за внатрешни работи Илва Јохансон како решение за забележаната растечка дистрибуција на педофилски материјал или „груминг“, но законот не ја доби потребната поддршка во тоа време. Причината беше стравот од нарушување на приватноста на корисниците на ваквите апликации, бидејќи беше планирано дека и шифрираните разговори ќе бидат предмет на надзор.

Причината за инсистирање на воведувањето на овој закон е јасна, а се базира и на некои бројки. Во 2023 година, имало повеќе од 36,2 милиони пријави за сомнителна сексуална злоупотреба на деца на интернет, што е историски максимум. Бројот на пријави поврзани со злоупотреба на деца се зголемил за повеќе од 300 проценти помеѓу 2021 и 2023 година, според официјален документ од Европскиот парламент. Повеќето од откриените активности се случиле во Европа. Законот беше повторно изгласан во декември минатата година, но повторно не го достигна потребниот број гласови.

Сепак, земјите-членки се обврзаа да најдат избалансирано решение за да го спречат овој вид криминал. Според првата верзија, сите добавувачи на софтвер за пораки ќе мора неселективно да скенираат приватни пораки за да бараат материјал што содржи сексуална експлоатација на деца и малолетници. Негативните реакции беа силни, толку многу што Европскиот суд за човекови права на крајот ги забрани сите законски обиди за ослабување на енкрипцијата на безбедните комуникации во Европа. Потоа, во јуни 2024 година, Белгија предложи нов, компромисен текст што ќе биде насочен само кон споделени фотографии, видеа и линкови до веб-страници, но со дозвола од корисникот. Во февруари 2025 година, Полска се обиде да најде подобар компромис со тоа што скенирањето на енкриптирани комуникации ќе биде доброволно и ќе го означи како „превенција“. Ниту тоа не функционираше.

Сепак, од Данска протече нов предлог, кој е значително порестриктивен. Според информациите објавени од порталот NetzPolitik, станува збор за предлог што би ги обврзал земјите-членки да ги проверуваат приватните комуникации дури и ако енкрипцијата е скршена, со цел да се провери сè што се разменува преку комуникациски апликации. Од публикацијата не е јасно дали ќе се проверуваат и воените и владините комуникации.

Според интерен меморандум објавен од порталот NetzPolitik, неколку земји-членки го поздравуваат и го поддржуваат данскиот предлог, вклучувајќи ги Италија, Шпанија и Унгарија. Овие земји бараат задолжителна контрола на разговорот уште од самиот почеток. Франција е особено важна тука. Бидејќи, за да се собере малцинство кое може да блокира, мора да се соберат четири држави кои имаат 35 проценти од населението на ЕУ. Пред една година, Емануел Макрон размислуваше да се согласи со законот. Сега францускиот став е дека „тој во основа може да го поддржи предлогот“. Затоа, Белгија даде сличен предлог минатата година, но сега вели дека контролата на енкриптираните комуникации со разговор е „тешко прашање на национално ниво“. Во Естонија постои „национален конфликт помеѓу властите одговорни за безбедноста и застапниците за заштита на податоците во врска со енкрипцијата и скенирањето“.

Две години Германија ги отфрла најважните членови од законот, вклучувајќи го скенирањето на шифрираните комуникации, заобиколувањето на енкрипцијата од крај до крај и скенирањето од страна на корисникот. Сè уште не е јасно дали новата федерална влада ќе се држи до него. Полска е исто така против него, која тврди дека тоа ја ослабува сајбер безбедноста и овозможува „напади од странство“. Принудувањето на корисниците да се согласат на следење на разговорот е „неважечко бидејќи не е доброволно“. Австрија – како и пред три години – е против него. Како и Холандија, Словенија и Луксембург, кои „сè уште не се убедени“.

Следниот клучен датум е 12 октомври, кога Советот на Европа мора да гласа за предлогот.