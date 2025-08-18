Луксуз во Холивудските ридови: Бред Пит купи нова вила од 12 милиони долари, има свое студио! Еве ги сите имоти што ги поседува (ФОТО)

Новиот имот на Бред Пит вклучува шест спални соби, осум бањи и раскошни додатоци како кино, спа центар, студио за снимање итн. Луксузната вила лежи на имот од три хектари и се наоѓа во Холивудските ридови.

Дејв Кунинг, коосновач и гитарист на групата „The Killers“, ја продаде својата вила во Лос Анџелес на добитникот на Оскар и продуцент Бред Пит за 12 милиони долари. Луксузната вила се наоѓа во Холивудските ридови, а продажбата првпат ја објави „Волстрит журнал“.

Тој барал 14 милиони долари за куќата, а Бред Пит понудил 12 милиони долари и ја купил.

Имотот се наоѓа на нешто повеќе од три хектари, а зад оградата се наоѓа бела куќа од штука со теракота покрив што нуди живописен поглед од центарот на Лос Анџелес до заливот Санта Моника. Вилата, првично изградена кон крајот на 1980-тите, има шест спални соби и осум бањи.

Висок ходник со греди води до дневна соба со камен камин и француски врати што се отвораат кон дворот. Втората дневна соба има греди, додека канцеларијата е обложена со вградени полици за книги.

Спа центар, студио за снимање…

На горниот кат се наоѓа раскошен главен апартман со лустер од мурано стакло, камин, балкон што се протега околу него и мермерна бања. Исто така, има кино, а уредените градини вклучуваат базен во слободна форма, спа центар, простор за скара и дневна соба покрај каминот. Имотот, исто така, вклучува две гаражи и посебно студио со простор за снимање.

Каков недвижен имот поседува Бред Пит?

Ова не е првиот имот на Пит во Холивуд Хилс.

На почетокот на 2023 година, тој го продаде имотот Лос Фелиз за 33 милиони долари, а потоа купи павилјон познат како Челична куќа во истата населба за 5,5 милиони долари. Неодамна потроши 40 милиони долари за историската куќа Д.Л. Џејмс во Калифорнија, која наводно стана негова главна резиденција.

Неговото портфолио вклучува и 50% удел во винаријата „Шато Миравал“ во Франција, кој го делеше со поранешната сопруга Анџелина Џоли.

