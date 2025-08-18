Саудиска Арабија одобри дигитална лична карта што им овозможува на странците да поседуваат недвижен имот во земјата

Дигиталната лична карта е задолжителна за странците да стекнат недвижен имот, а таа се активира преку платформата Absher.

Општата администрација за недвижен имот ја координира имплементацијата на законот во соработка со надлежните државни органи.

Законот за сопственост на недвижен имот од страна на лица кои не се од Саудиска Арабија стапува на сила на 21 јануари 2026 година, 180 дена по неговото објавување во јули 2025 година.

Во значаен потег што ги менува правата на сопственост на недвижен имот во Саудиска Арабија, владата одобри употреба на систем за дигитален идентитет за странски државјани кои не се од Саудиска Арабија, а не се резиденти, за да поседуваат недвижен имот. Ова им претходи на обемните промени според новоусвоениот Закон за недвижен имот од несаудиски државјани, кој ќе стапи на сила на почетокот на 2026 година.

Нова дигитална лична карта за сопственост на недвижен имот

Саудискиот кабинет официјално одобри употреба на дигитална лична карта за странци кои не се резиденти и кои сакаат да поседуваат недвижен имот во Кралството. Оваа дигитална лична карта мора да се добие и активира преку платформата Absher, безбедна дигитална услуга управувана од Министерството за внатрешни работи. Имплементацијата на овој дигитален механизам е координирана од Генералниот директорат за недвижности, во партнерство со Министерството за внатрешни работи, Саудиската управа за податоци и вештачка интелигенција (SDAIA), Националниот информативен центар и други релевантни владини органи. Овие субјекти заеднички ќе ги дефинираат и имплементираат оперативните механизми потребни за активирање и управување со дигиталните лични карти за странски купувачи на недвижности.

Одлуката има за цел да постави основа за спроведување на новиот Закон за сопственост на недвижности од страна на лица кои не се од Саудиска Арабија, кој беше одобрен од Советот на министри во јули 2025 година и чија имплементација е закажана за 21 јануари 2026 година, 180 дена по неговото објавување во Службен весник (Ум Ал-Кура) на 25 јули 2025 година. Како дел од преодниот период, веќе се објавени нацрт-правилата за спроведување на законот. Тие наведуваат дека странските државјани мораат:

Да добијат дигитална лична карта преку платформата Absher

Да отворат сметка во саудиска банка

Да обезбедат локален контакт број

Овие услови се задолжителни пред кој било странец кој не е резидент да може легално да стекне, поседува или користи недвижен имот во земјата.

Детали за Законот за сопственост на недвижен имот од страна на лица кои не се Саудиска Арабија

Новиот закон ја укинува претходната рамка дефинирана со Законот за сопственост и инвестиции од несаудиска Арабија од 2000 година (1421H). Ажурираното законодавство претставува значајна модернизација на пристапот на Саудиска Арабија кон имотните права на странците. Законот, кој се состои од 15 члена, широко го дефинира терминот „несаудиско лице“, вклучувајќи:

Странски лица (резиденти или нерезиденти)

Компании кои не се регистрирани според саудискиот закон

Странски непрофитни организации

Сите други правни лица утврдени од Советот на министри

За прв пат, оваа законска рамка им овозможува на странските лица и субјекти да поседуваат или да стекнуваат права на недвижен имот во одредени зони низ целото Кралство. Овие зони ќе бидат идентификувани и одобрени од Советот на министри и се очекува да отворат значителни делови од земјата за странски инвестиции.

Опсег, ограничувања и временска рамка на спроведување

Иако законот овозможува поширок пристап до недвижен имот за странци, тој исто така воведува нови ограничувања и обврски.

Географски и религиозни ограничувања: Правата на сопственост во Мека и Медина остануваат строго регулирани. Несаудијците можат да стекнат имот во овие два свети градови само ако се муслимани, што ја истакнува чувствителноста на сопственоста во религиозно значајните области.

Комерцијален и инвестициски пристап: Законот вклучува одредби за:

Компании регистрирани во странство

Инвестициски фондови

Специјализирани субјекти

Овие субјекти ќе можат да учествуваат на пазарот на недвижности во Саудиска Арабија под дефинирани услови и надзор.

Такси и казни:

Може да се примени надомест за пренос на сопственост до 5% за продажба или пренос на недвижен имот од страна на странски сопственици.

Во случај на прекршување на законот, казните може да вклучуваат:

Казни до 10 милиони саудиски ријали

Присилна продажба на спорни недвижнини

Примена на законот:

Одобрено: 14 јули 2025 година, со Одлука на Советот на министри бр. (M/14)

Објавено: 25 јули 2025 година, во Ум Ал-Кура

Датум на стапување во сила: 21 јануари 2026 година

Регулаторни тела и механизми за надзор

Надзорот и управувањето со сопственоста на недвижнини од страна на странци е формализиран преку новореструктуираниот одбор на Општата администрација за недвижнини, кој сега го води директорот на Администрацијата и вклучува:

Претставници на различни министерства

Службеници на клучни државни органи

Три члена од приватниот сектор

Во рамките на одборот ќе биде формиран посебен комитет за следење и спроведување на одредбите од законот, вклучително и следење на правото на користење (законското право на користење и уживање во недвижен имот во сопственост на друго лице).

Во согласност со пошироките цели на Визијата 2030, саудиската влада има за цел да создаде транспарентен, достапен и добро регулиран пазар на недвижности што може да привлече меѓународни инвестиции, а воедно да ги зачува религиозните, социјалните и безбедносните интереси на Кралството.