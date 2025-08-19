СКЛАДИРАЈТЕ ПОВЕЌЕ, ГРИЖЕТЕ СЕ ПОМАЛКУ: Паметно решение од Gorenje за складирање на замрзната храна

Замрзнувањето на храната често предизвикува сомнежи, бидејќи многумина веруваат дека овошјето и зеленчукот ги губат своите хранливи материи. Всушност, правилното складирање овозможува да се зачуваат сите важни хранливи материи. Замрзнувањето денес повеќе не е прашање на личен избор, туку станува секојдневна неопходност во забрзаниот животен стил. Во време кога не одиме редовно во продавница, добар замрзнувач ни овозможува секогаш да имаме здрав и разновиден оброк при рака – без стрес и губење време. Големите неделни купувања станаа составен дел од семејната рутина, а во случај да претерате – Gorenje замрзнувачот е ваш спас. Неговата предност е што може да се постави во гаража, подрум или помошна просторија и не зафаќа простор во вашата кујна.

Флексибилно поставување за максимална практичност

Не секое домаќинство има доволно простор за голем кујнски апарат, а стандардните замрзнувачи честопати не работат сигурно во постудени простории како подруми или гаражи. Токму затоа Gorenje го создаде замрзнувачот FH30EAW со функција FreezeProtect -15°C, што му овозможува безбедно работење дури и на температури до -15 °C.

Опремен со тркала, странични рачки и скриен кондензатор, овој замрзнувач е лесен за поместување и може да се постави поблиску до ѕидот. Дополнителна безбедност е обезбедена со практична брава што ги штити замрзнатите слатки од љубопитни раце и шепи.

Паметен дизајн за полесна организација

Кога има повеќе храна отколку што можете да изедете по семеен ручек, или баба ви пакува повеќе колачиња, сигурен замрзнувач станува неопходен сојузник. Сепак, управувањето со куп замрзната храна може да биде комплицирано, а често се случува и непотребно фрлање храна. Затоа е важно да се организира просторот со означување на датумот и групирање на слични производи, со правилото: најпрвен се користи постарата храна. Gorenje замрзнувачот FH30EAW доаѓа со флексибилни жичени корпи кои овозможуваат јасен поглед и лесен пристап, додека енергетски штедливото ЛЕД осветлување го прави уште полесен за користење.

Брзо замрзнување – квалитетно јадење

Сепак, замрзнувањето на храната има свои недостатоци ако не се направи правилно. Се препорачува храната да се замрзне што е можно поскоро, бидејќи тоа спречува формирање на големи кристали од мраз што можат да ја оштетат клеточната структура на храната. Затоа Gorenje замрзнувачот има FastFreeze технологија, која замрзнува храна на околу -24°C, зачувувајќи ги минералите и квалитетот на храната. Откако ќе заврши процесот, функцијата автоматски се исклучува и температурата се враќа на почетната поставка.

Еден замрзнувач – бесконечни можности

Секое семејство има свои уникатни потреби кога станува збор за складирање храна – додека некои ќе сакаат да стават цела лубеница во фрижидер, други можеби ќе сакаат да замрзнат голема количина малини. Овие потреби варираат во зависност од вашите потреби и времето од годината. Затоа е важно да имате флексибилен апарат што лесно се прилагодува на различните барања и овозможува оптимално складирање на храна.

Без разлика дали се подготвувате за напорна недела или се снабдувате за сезоната, Gorenje замрзнувачите се дизајнирани да ви го олеснат секојдневниот живот колку што е можно повеќе.