Дали има некој што може да возврати во трговската војна на Трамп?

Вилијам Клејтон, бизнисмен кој служел во канцелариите на неколку американски претседатели и станал еден од главните архитекти на Маршаловиот план, не е обожавател на царините. Тој ги нарекува бариерите подигнати за време на Големата депресија еден од најголемите злосторства на векот.

Тешко е да се замисли дека Клејтон, кој верува дека слободната трговија е подеднакво важна за просперитетот како и американската помош и безбедносните гаранции, би ги одобрил напорите на Доналд Трамп да ја промени трговијата, пишува „Bloomberg“.

Оваа катаклизма, предизвикана од Белата куќа која ги зголеми царините на нивоа невидени од 1930-тите, ќе ја чини Америка скапо – дури и ако целосниот трошок останува нејасен. Глобалната економија сè уште не претрпела некои од најлошите последици што беа предвидени во април. Побарувачката за американски средства се одржа и покрај привлечноста на наративот „продај ја Америка“. Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) се сомнева дека растот одеднаш ќе се сруши, додека инфлацијата е сè уште жешка. Дали е избегнат куршум, или шокот ја забавува болката?

Впечатливо е што земјите не се подготвуваат да возвратат. Со исклучок на Кина, која наизменично ја ескалира својата борба со Вашингтон и ја смирува за да се усогласи со ритамот на Белата куќа, имаше малку контрамерки.

„Ова не е еднострана војна. Главниот удар од трговската војна ќе дојде од зголемувањето на американските тарифи, но очекувавме и широка одмазда од трговските партнери на Америка“, рекоа економистите во „JPMorgan Chase & Co“.

Контранападот „не се материјализираше, всушност, бариерите за американскиот извоз се намалени“, напишаа економистите.

Сепак, „JPMorgan“ не очекува ситуацијата да исчезне без никаква штета. Деловната доверба се намали, но не се урива. Капиталните трошоци ќе бидат ограничени. И додека шансите за рецесија се уште се високи, банката очекува пооптимистички исход.

Овој вид претпазлив оптимизам – или квалификуван песимизам – е пауза од мрачните предупредувања. Претседателката на Европската централна банка (ЕЦБ), Кристин Лагард, им порача на европските лидери да се подготват за најлошото сценарио, во кое антагонистички настроените САД го влечат светот во деструктивен економски конфликт.

Сингапурскиот премиер не можеше да го скрие својот ужас: „Царините не се постапки на пријатели“, забележува Лоренс Вонг.

Неговиот канадски колега, Марк Карни, изјави дека односите со САД ќе бидат засекогаш променети.

Кинескиот претседател Си Џинпинг внимателно ги следи потезите на САД, но исто така ја омекна својата реторика и постапки кога е соодветно. Вашингтон и Пекинг претходно оваа недела ја продолжија паузата за повисоките тарифи за уште 90 дена.

Индија, која беше предмет на некои оптимистички прогнози како што забавува економијата на Кина, е една од ретките големи економии што не склучи договор со Трамп. Но, премиерот Нарендра Моди исто така не презеде никакви цврсти мерки, ниту покажа желба да возврати на американските бизниси. Да, имаше понижување и повредени чувства. Гувернерот на централната банка на Индија го отфрли тврдењето на Трамп дека трговијата таму е мртва. Тој посочи на придонесот на Индија во глобалниот економски раст – околу 18 проценти, во споредба со околу 11 проценти за Соединетите Американски Држави – и инсистираше дека локалната економија добро се справува. Тоа е ниво засновано на проекциите на ММФ. Тврдењето, исто така, ја промашува поентата дека во самата големина, американската економија е поголема од онаа на Индија.

Бразил, земја која се бори да го реализира својот потенцијал, исто така одбива да се предаде на нападите. Претседателот Луиз Инасио Лула да Силва е негодуван од зависноста од САД и сака да биде третиран како рамноправен. Но, на Трамп не му се допаѓа судењето на претходникот на Лула за наводно планирање државен удар. Бразил се обидува да развие алтернатива на доларот и им придава големо значење на трговските врски со групата БРИКС. Многу од овие земји, како и амбициозните членки на блокот, склучиле договори со Трамп или веројатно ќе го сторат тоа. Бразил ќе склучи некаков договор.

Значи, дали Трамп се извлече неказнето? Неговите помошници веруваат дека пристапот до американскиот пазар е премногу профитабилен за да се пропушти, и можеби се во право. Исто така, би било наивно да се заклучи дека нема да има трошоци. Глобалната економија забавува, но не се урива, странците сè уште купуваат американски државни обврзници, а доларот сигурно ќе биде во центарот на финансискиот систем во годините што доаѓаат.

Но, понижените земји нема да го заборават искуството. Азиските економии само ќе се зголемуваат, а повиците за поголема интеграција со Кина ќе стануваат сè погласни. Напорите на Трамп да го наруши постојниот поредок може да се покажат како автогол. Само не оваа година.