Трговците во страв: Цените на нафтата на светските пазари паднаа втора недела по ред

Податоците укажуваат на значително зголемување на залихите на сурова нафта во Соединетите Американски Држави, што дополнително влијае на цените.

Средбата меѓу САД и Русија за тековите на нафта не даде конкретни резултати, оставајќи ги цените стабилни.

Трговците беа загрижени и за слабата побарувачка во Соединетите Американски Држави. Податоците од Американскиот институт за нафта покажаа дека залихите на сурова нафта во САД се зголемиле за 1,5 милиони барели во неделата што заврши на 8 август.

Цените на нафтата паднаа на светските пазари минатата недела втора недела по ред, бидејќи трговците стравуваа дека зголеменото производство од страна на ОПЕК и неговите партнери следната година ќе ја остави понудата далеку пред побарувачката.

Цената на барел на лондонскиот пазар падна минатата недела за 1,1 процент на 65,85 долари, додека на американскиот пазар падна за 1,7 проценти на 62,80 долари.

Втората последователна недела на пад на цените е индикација дека понудата на нафта ќе расте повеќе од побарувачката оваа и следната година.

Поради бавниот глобален економски раст и најавените зголемувања на производството од страна на Организацијата на земјите извознички на нафта (ОПЕК) и нејзините партнери, Меѓународната агенција за енергија (ИЕА) објави дека пазарот е на пат да забележи рекордна прекумерна понуда следната година.

Во своите најнови прогнози, ИЕА ја зголеми својата проценка за понудата на нафта за 2025 година и сега очекува понудата да расте повеќе од три пати побрзо од побарувачката оваа година.

Така, агенцијата предвидува дека понудата на нафта ќе се зголеми за 2,5 милиони барели дневно во 2025 година, што ја зголеми претходната проценка која предвидуваше раст од 2,1 милиони.

Во исто време, малку ја намали својата прогноза за растот на глобалната побарувачка за нафта за оваа година и сега очекува растот на побарувачката да изнесува само 680 илјади барели дневно.

Одделен извештај од американската Администрација за енергетски информации (EIA) покажа дека залихите на сурова нафта во најголемата економија во светот се зголемиле за 3,037 милиони барели во истиот период.

Трговците, исто така, минатата недела ги следеа шпекулациите за средбата меѓу американскиот и рускиот претседател Доналд Трамп и Владимир Путин за Украина, обидувајќи се да проценат какво влијание може да има самитот врз руските текови на нафта.

Но, без конкретни резултати од средбата во Алјаска, цените на нафтата останаа непроменети денес.