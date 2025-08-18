Трговска војна меѓу Кина и ЕУ: По царините за електрични возила, Кина воведе контрамерки

Кинеските истраги и царини се сметаат за контрамерки на политиките на ЕУ кон кинеските производи.

Дебатата меѓу Кина и ЕУ ги одразува растечките тензии во глобалната трговска политика.

По царините за електрични возила, Кина воведе контрамерки.

Кина ја прошири својата истрага за субвенциите за увоз на млечни производи од Европската Унија, соопшти Министерството за трговија на Кина, наведувајќи ја сложеноста на случајот.

Истрагата требаше да заврши оваа недела, но е продолжена до 21 февруари 2026 година. Производите опфатени со истрагата вклучуваат одредени видови сирење, свежо и преработено.

Истрагата беше започната во август 2024 година и се смета за контрамерка на Пекинг на казнените царини на ЕУ за кинеските електрични возила.

Сепак, ова не е единствената контрамерка што Пекинг ја презеде во трговскиот спор. Увозот на жестоки пијалоци и свинско месо од ЕУ е исто така цел на кинески истраги.

Пекинг го обвини Брисел за кршење на меѓународните трговски правила со воведување дополнителни царини за кинески електрични возила.

Од друга страна, Европската комисија тврди дека царините се оправдани, со оглед на прекумерните државни субвенции за кинеските производители.

Кина ги отфрли ваквите обвинувања и ги осуди мерките на ЕУ како протекционистички.