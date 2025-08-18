Нето загубата на „Klarna“ се зголеми за 64% во последниот квартал

Групацијата „Klarna“ мораше да издвои повеќе средства за потенцијално проблематични кредити во вториот квартал, што изврши притисок врз резултатите пред очекуваното јавно деби, објави „Bloomberg“.

Компанијата соопшти дека резервациите се зголемиле за 64% на 174 милиони долари во кварталот што заврши во јуни. Во исто време, кредитните загуби во текот на периодот останаа ниски, сочинувајќи помалку од 1% од бруто обемот на стока.

Иако компанијата е најпозната по своите краткорочни кредити „купи сега, плати подоцна“, резултатите беа објавени бидејќи растечкиот број клиенти на „Klarna“ се свртеа кон таканаречениот производ за „фер финансирање“ што им овозможува на клиентите да враќаат поголеми кредити во подолг период. „Klarna“ вели дека тие кредити пораснале за 108% на годишно ниво.

Тоа помогна да се зголемат приходите од камати за 21% на 219 милиони долари, зголемувајќи ги вкупните приходи за периодот на 823 милиони долари. Сепак, „Klarna“ објави нето загуба од 53 милиони долари во вториот квартал, во споредба со нето загуба од 18 милиони долари во истиот период пред една година.

„Важно е да биде јасно дека зголемувањето на резервациите за загуби од кредити во апсолутна смисла не значи дека повеќе луѓе не успеваат да ни ги вратат долговите. Всушност, спротивното е точно – стапките на доцнење на ‘Klarnа’ продолжуваат да паѓаат“, изјави главниот извршен директор Себастијан Сјемјатковски во соопштението.

Резултатите дојдоа во време кога „Klarna“ размислува да ја продолжи својата потенцијална почетна јавна понуда (IPO) во Њујорк уште во септември. Двоумењето на компанијата е поврзано со неодамнешниот пораст на цените на акциите на финтех и силните котации во САД.

„Klarna“ поднесе почетна јавна понуда (IPO) до Комисијата за хартии од вредност на САД во март и требаше да започне да ги нуди своите акции на потенцијалните инвеститори. Но, компанијата ги одложи плановите поради пазарните превирања предизвикани од сеопфатните царини на претседателот Доналд Трамп во април.

Кварталот вклучуваше еднократен трошок за реструктуирање од 24 милиони долари, за кој „Klarna“ рече дека е поврзан со напорите за намалување на нејзиниот канцелариски простор. Вкупните прилагодени оперативни трошоци се зголемија на 286 милиони долари во текот на периодот.

„Klarna“ сега има 111 милиони активни клиенти кои ги користат нејзините услуги „купи сега, плати подоцна“ и други, што е зголемување од 31% во однос на претходната година, заедно со 790.000 трговски партнери. Тоа доаѓа во време кога компанијата соработува со партнери за плаќања како што се „Stripe“ и единицата за обработка на плаќања на „JPMorgan Chase & Co“.

Кварталот беше рекорден квартал со приходи, поддржан од растот во САД, сега најголемиот пазар на „Klarna“, каде што приходите се зголемија за 38%, делумно потпомогнати од партнерства со висок профил со компании како „eBay“ и „Walmart“.