ChatGPT би можел да добие поевтина претплата, за само четири евра месечно

OpenAI одлучи да ги прошири опциите за оние кои го користат својот ChatGPT со плаќање претплата, со цел да привлечат повеќе претплатници. Пред неколку дена, тие лансираа нов, евтин пакет за претплата во Индија, наречен Go, кој чини само 20% од цената на најевтиниот Plus пакет. Ценовната политика што ги одредува цените за секој пазар одделно не е ништо ново во светот на технологијата, па затоа не треба да биде изненадувачки што таков пакет беше лансиран на индискиот пазар, но сега се чини дека тоа беше само првиот бран – внатрешните тест документи на ChatGPT открија знаци дека претплатата Go би можела да се прошири на остатокот од светот.

Еден корисник на социјалните медиуми X го објави своето откритие таму, кое истакнува дека копчето „Try Go“ наскоро може да се појави во опциите, нудејќи евтина претплата на ChatGPT на повеќе пазари. Би чинело само 4 евра, долари или 3,5 британски фунти месечно. Таа цена е споредлива со индиската, бидејќи Plus пакетот тука чини 20 евра месечно.

За пет пати пониска цена, OpenAI не им нуди многу на претплатниците – ограничувањата за користење на ChatGPT се проширени, и за текст и за генерирање илустрации, а отворен е и пристап до напредни системи за меморија и анализа на податоци. Моделите со напредно расудување, проекти, агенти, задачи, GPT и генерирање видео преку системот Sora, од друга страна, остануваат резервирани за оние кои плаќаат за пакетот за претплата Plus.