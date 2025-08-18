Wall Street на нов максимум во очекување на пониски каматни стапки

Американскиот берзански пазар ја заврши изминатата трговска недела со умерени добивки, во очекување на намалувањето на каматните стапки во септември и евентуалниот напредок во областа на завршувањето на војната во Украина. Индексот S&P 500 порасна за помалку од еден процент, додека акциите од технолошкиот сектор, мерени според индексот Nasdaq, забележаа нешто поумерен раст.

Индексот на потрошувачки цени порасна помалку од очекуваното на годишна основа во јули, откако новата трговска политика на САД сè уште имаше мало влијание, покажа владината статистика. На месечна основа, инфлацијата се зголеми за 0,2 проценти и 2,7 проценти во споредба со јули минатата година. Пазарните очекувања беа на ниво од 0,2 и 2,8 проценти, соодветно.

Исклучувајќи ги нестабилните цени на храната и енергијата, основната инфлација се зголеми за 0,3 проценти на месечно ниво и 3,1 процент на годишно ниво, наспроти консензусните проценки од 0,3 проценти и 3,0 проценти, соодветно. Годишното ниво на основна инфлација е највисоко од февруари оваа година, додека месечното зголемување е највисоко од јануари.

Послабиот извештај за пазарот на трудот објавен една недела претходно и отсуството на непријатни изненадувања во областа на инфлацијата драстично ги зголемија изгледите за намалување на каматната стапка од страна на ФЕД не само во септември, што беше сосема сигурно, туку и во следниот месец.

Сепак, извештајот за цените на производителите што требаше да биде објавен подоцна во текот на неделата го намали оптимизмот на инвеститорите за намалување на каматните стапки. Индексот на цените на производителите се зголеми за 0,9 проценти на месечна основа во споредба со консензусот од 0,2 проценти, што претставува најголем месечен скок од јуни 2022 година.

По извештајот, инвеститорите сè уште очекуваат намалување на каматната стапка од страна на ФЕД за 25 базични поени на септемврискиот состанок со голема веројатност од околу 85 проценти, додека шансите за уште едно намалување во октомври се зголемија на малку над 50 проценти.

ФЕД ја задржа каматната стапка непроменета од декември минатата година, а како главна причина за претпазливиот пристап, оваа централна банка ги наведе можните негативни ефекти од царините врз растот на цените.

На корпоративно ниво, фокусот на вниманието на инвеститорите беше нов чекор напред од страна на американската администрација во насока на постигнување на прогласените цели.

Американскиот претседател Трамп ги потврди медиумските извештаи дека американските дизајнери на чипови NVIDIA и AMD ќе ѝ платат на американската влада казна од 15 проценти од приходите во Кина откако повторно им беше дозволено да пласираат помалку напредни чипови на тој пазар.

Од друга страна, тврдењата на медиумите дека американската држава би можела да ја преземе сопственоста врз Intel за да ја оствари агендата на државата, која има за цел да го врати производството на технолошките компании во САД, сè уште не се официјално потврдени.

Со години, Intel оди на работ конечно да се откаже од производството на чипови, па интервенцијата на американската администрација би можела да биде клучот за да се задржи во овој бизнис. Со својата политика на уцена, Трамп би можел доста лесно да обезбеди клиенти за Intel, но големото прашање останува дали тоа воопшто би помогнало во конкурентноста на САД на пазарот на чипови или само би предизвикало дополнителна штета.