Зеленски се соочува со тешка средба со Трамп, условите за мир нема да му користат на Киев

Украинскиот претседател Володимир Зеленски се соочува со тешка средба со американскиот претседател Доналд Трамп во Белата куќа. Условите за евентуален мировен договор веројатно нема да му користат на Киев, според експерт за надворешна политика на CNN.

Роберт Инглиш, директор на Центарот за централноевропски студии на Универзитетот во Јужна Калифорнија, рече дека Трамп бил многу јасен во своите пораки до Зеленски.

„Трамп јасно му кажа дека ќе мора да прифати дека поголемиот дел од изгубената територија е изгубена на долг рок“, рече Инглиш и додаде: „Сите илузии за враќање на Крим и поголемиот дел од Донбас се завршени“.

Според него, Зеленски ќе мора да се соочи со болната вистина. „Зад сцената постои јасно разбирање дека Зеленски ќе мора да го проголта тоа горчливо апче. Сега мора да се фокусираме на иднината и да обезбедиме цврсти безбедносни гаранции за Украина“.

На Зеленски во Вашингтон ќе му се придружи силна делегација од европски лидери – Емануел Макрон (Франција), Фридрих Мерц (Германија), Кир Стармер (Велика Британија) и Урсула фон дер Лајен (Европска комисија).

Целта на посетата е да се координира поддршката за Киев и да се обликува заеднички пристап кон иднината на западната помош за Украина.

„Самиот факт дека сите се таму заедно и се обидуваат да постигнат заедничко разбирање – тоа е клучно“, рече Инглиш.

Сепак, тој предупредува дека главниот акцент веројатно ќе се префрли од членството во НАТО на долгорочните безбедносни аранжмани.

„Додека постои подготвеност за обезбедување воени сили и ветувања за помош на Украина, додека САД обезбедуваат залихи, разузнавање и логистика – ако сето ова е поткрепено со некаков договор што може да трае со години и да се обновува на неодредено време – тоа ќе биде многу блиску до заштитата на НАТО. И тоа е она што Украина досега го немаше.“