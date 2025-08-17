17 август, 2025
Шпанија буквално гори: Температурите достигнаа 46 степени, се разгореа застрашувачки пожари!

шпанија пожари

Екстремен топлотен бран продолжува да ја пустоши Шпанија. Температурите низ целата земја сè уште надминуваа 40 степени, додека на југ, особено околу Севиља, живата во термометарот достигна 46 степени.

Околу 40 степени беа измерени и во Мадрид, додека малку попријатни вредности беа забележани само на атлантскиот брег на северозапад, каде што температурите беа помеѓу 20 и 25 степени.

Како резултат на топлотниот бран, избувнаа бројни шумски пожари кои зафатија илјадници хектари нови шуми. Најкритична е ситуацијата во северозападна Галиција, каде што премиерот Педро Санчез денес се обрати до јавноста, предупредувајќи за забрзување на климатската криза.

„Климатската криза што го пустоши светот станува побрза, посериозна и почеста, особено на Иберискиот Полуостров. Ќе предложиме голем национален сојуз за ублажување и прилагодување кон климатската криза“, рече Санчез во Оренсе, една од најпогодените области, според Блумберг.

Речиси цела Шпанија беше под екстремен ризик од пожар во неделата, со температури што достигнаа 44 степени во некои региони. Пожарот беснее во Кастиља и Леон, каде што се активни 27 пожари и евакуирани се повеќе од 3.000 луѓе, вклучувајќи 250 жители од градот Реболар. Само во Оренсе, пожарите уништија повеќе од 40.000 хектари земја, десетина жаришта се уште се надвор од контрола, 11 патишта се затворени, а железничкиот сообраќај во областа е прекинат.

Санчез им се заблагодари на европските партнери за нивната помош во гаснењето на пожарот, истакнувајќи дека во моментов се спроведува „најголемата мобилизација во историјата на европскиот механизам за цивилна заштита“. Следниот месец, шпанскиот премиер планира да презентира план за координирање на сите нивоа на власта, без оглед на политичките разлики, за да се направи земјата поподготвена за сè почести климатски катастрофи.

