Дали ви е жешко? Оваа грешка при разладување може да го зголеми ризикот од срцев удар!

Експертите ги тестираа перформансите на вентилаторите на екстремно високи температури и покажаа дека нивната употреба во некои случаи може да предизвика срцев удар.

Со оглед на тоа што високите летни температури не стивнуваат ниту во август, на граѓаните често им се препорачува да останат дома, во климатизиран простор, односно да не излегуваат додека траат високите температури непотребно. За многумина, вентилаторот ќе стане вистински спасител во потрагата по тоа како да се освежат, но експертите предупредуваат дека токму тие уреди за екстремна топлина можат да го зголемат ризикот од – срцев удар, пишува The Sun.

Имено, научниците од Универзитетот во Сиднеј регрутираа 20 лица за да тестираат како вентилаторите влијаат на телесната температура, срцевиот ритам, потењето и удобноста кога се користат во топла и влажна средина. Тие исто така сакаа да откријат дали нивото на хидратација влијае на сето ова, бидејќи веќе е познато дека вентилаторите понекогаш можат да го влошат топлинскиот стрес.

Вентилатор на екстремно високи температури може да го зголеми потењето и дехидрацијата, што дополнително го оптоварува срцето, предупредуваат експертите.

Учесниците го извршија експериментот во климатизирана комора, поставена на 39,2 °C, со стапка на влажност од 49 проценти. Во двете сесии, тие беа добро хидрирани, консумирајќи ја препорачаната количина течност 24 часа пред тоа, и им беше дозволено да пијат за време на тестот. Во другите две сесии, тие беа намерно дехидрирани со намалување на потрошувачката на течности и храна со висока содржина на вода 24 часа и не им беше дозволено да пијат за време на тестот.

Тестовите беа спроведени на сите групи, со и без вентилатор.

Експертите ги следеа испитаниците со низа мерки, вклучувајќи срцев ритам, ректална температура, стапка на потење на целото тело, термичка непријатност и ниво на жед. На крајот, беше откриено дека користењето вентилатор за време на дехидрација може да го влоши оптоварувањето на срцето, што на крајот може да доведе до срцев удар. Експертите заклучија дека користењето вентилатор го зголемува потењето за околу 60 проценти, што може да значи дека користењето вентилатор е поштетно ако сте дехидрирани.

Значи, тоа не е добар начин за разладување во многу ситуации.

Се препорачува сите да го исклучат вентилаторот на температури над 39°C, а за постарите лица веќе над 36°C.

Раководителот на студијата, д-р Конор Греам, рече: „Повеќето смртни случаи од екстремна топлина немаат климатизација, но често имаат електрични вентилатори. Употребата на вентилатори може да го намали топлотниот удар и кардиоваскуларниот стрес поврзан со топлината на температури до приближно 39 до 40°C“, рече тој. Неговата препорака е да се исклучи вентилаторот за време на многу високи температури, бидејќи тоа може да го влоши топлотниот стрес.

Конор рече дека ова е затоа што високата температура на воздухот предизвикува телото да се загрее побрзо отколку што може да се излади со потење.

Треба да се каже дека ова не е прв пат вентилаторите да се поврзат со зголемен ризик од срцеви проблеми. Претходните истражувања покажаа дека употребата на вентилатори може да ја намали топлината и оптоварувањето на срцето на температури до околу 39°C, но кога живата надминува 40°C, подобро е да се исклучат. Кога станува збор за лица на возраст од 65 години и повеќе, оваа граница е малку пониска, т.е. исклучувањето на вентилаторот се препорачува веќе на 38°C. Покрај тоа, ако зборуваме за луѓе кои земаат антихолинергични лекови против зголемена активност на мочниот меур, како што е оксибутинин, ризичната граница на температурата паѓа под 37°C.

Како да останете безбедни на екстремно високи температури

Агенцијата за здравствена безбедност на Велика Британија истакнува дека во средината на денот, помеѓу 11 и 15 часот, треба да избегнуваме директно изложување на сонце, т.е. престој на отворено. Ако ќе се занимавате со физичка активност како што е вежбање или шетање на кучето, планирајте го тоа во поладно време од денот.

Можеби чувството на удобност со вентилаторот е поголемо на почетокот, но кога температурите ги надминуваат границите, тоа може да биде многу опасно.

Одржувајте го вашиот дом ладен со затворање на прозорците и користење завеси за затемнување ако прозорците се насочени кон директна сончева светлина. Ако излегувате, облечете се лесно, а мора да носите соодветна капа и очила за сонце и да нанесете крем со заштитен фактор на изложените делови од кожата.

Пијте многу течности, но ограничете ја консумацијата на алкохол, односно најдобро е да го избегнувате. Добро е да бидете информирани за симптомите на топлотен удар и што да правите ако ги забележите кај себе или кај некој ваш близок. Исто така, внимавајте на членовите на семејството, пријателите и соседите кои може да бидат изложени на поголем ризик од топлотен удар, а доколку и вие самите сте изложени на поголем ризик, побарајте од најблиските да ве проверуваат од време на време.